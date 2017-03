Bỏ sót nhân tài?

Tuyển và chọn + Danh sách tập trung được ban huấn luyện Việt Nam đứng đầu là HLV trưởng Trần Văn Quýt tư vấn, chuyên gia Nicholai Kurkov xem qua và chốt lại trước khi đệ trình lên Liên đoàn và Tổng cục TDTT phê chuẩn gọi tập trung. + Danh sách đội tuyển thủ nữ gồm Thùy Trang, Cẩm Miền (An Giang); Phương Phi, Cao Thị Thùy Trang (Bình Dương); Hoàng Oanh (TP.HCM); Thúy Liên, Kim Loan, Ngọc Phượng (Đồng Tháp). + Do có cửa cạnh tranh huy chương giải Trẻ châu Á nên đội tuyển trẻ tập trung 12 tay đua (sáu nữ) gồm Trần Văn Quyền (Quân khu 7), Lê Nguyệt Minh (BVTV Sài Gòn), Nguyễn Tấn Hoài (Đồng Tháp), Trần Văn Kiên (An Giang) cùng hai tay đua trẻ Hà Nội và Hòa Bình. Hai tay đua nữ trẻ An Giang Nguyễn Thị Thật và Bích Liễu xin không tập trung do phải hoàn tất chương trình học văn hóa.