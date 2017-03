Bơi lội VN sau giải VĐQG: Sẽ bùng nổ tại SEA Games 26

Thậm chí hai kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội), Nguyễn Thị Kim Tuyến (TP.HCM) cũng hứa hẹn tạo nên sự bùng nổ về số lượng huy chương trên đất Indonesia.

Giải bơi lội vô địch quốc gia vừa kết thúc, cái tên Hoàng Quý Phước được nhắc đến nhiều khi kình ngư 17 tuổi này ghi dấu ấn trong 10/11 chiếc HCV của Đà Nẵng. Bên cạnh đó, anh còn khiến giới chuyên môn ngỡ ngàng khi góp công xô ngã 3/9 kỷ lục quốc gia, tạo nên những cột mốc mới cho bơi lội Việt Nam.

Có một tín hiệu rất đáng mừng, dù Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam tiếp tục ngó lơ chuyện VĐV sử dụng trang phục bơi công nghệ cao thì các tuyển thủ quốc gia tạo nên chín kỷ lục mới đều chủ động không dùng loại trang phục này. Các kỷ lục gồm Quý Phước (50 m và 100 m tự do, 200 m hỗn hợp), Phạm Thành Nguyện (800 m tự do), Võ Thái Nguyên (200 m bướm, 400 m hỗn hợp), Ánh Viên (200 m ngửa, 800 m tự do, 400 m hỗn hợp). Nghĩa là các kỷ lục quốc gia đều thuộc loại “thành tích sạch”, tiệm cận các thông số môn bơi tại SEA Games.

Là chủ nhân của 10 chiếc HCV quốc gia, Hoàng Quý Phước ghi dấu ấn trong chuỗi thành tích ấn tượng với bảy chức vô địch cá nhân. Nổi bật trong số này phải kể đến cự ly 100 m bướm, thành tích 53”71 cùng thông số 53”56 (giúp Phước giành HCV giải bơi Malaysia mở rộng) đã hai lần vượt chuẩn B Olympic 54”19. Thậm chí, thành tích 100 m bướm của Phước còn vượt cả chuẩn giải vô địch thế giới 54”16, vốn luôn được đánh giá khắc nghiệt hơn cả đấu trường Olympic.

Quý Phước là niềm hy vọng số một của bơi lội Việt Nam tại SEA Games. Ảnh: MQ

Cùng với việc phát lộ tài năng của Hoàng Quý Phước, giải vô địch còn trình làng kình ngư mới 14 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên - giành năm HCV cá nhân (20 m ngửa, 200 m và 400 m hỗn hợp, 400 m và 800 m tự do) đồng thời xô ngã ba kỷ lục quốc gia.

Ở giải quốc nội, Ánh Viên được đánh giá đối thủ số một của Kim Tuyến (bận tập huấn Trung Quốc không tham dự, cũng là lý do khiến bơi lội TP.HCM chỉ giành sáu HCV xếp hạng ba chung cuộc). Tuy nhiên, để có thể chạm tay vào chức vô địch SEA Games, cả Kim Tuyến và Ánh Viên cần phải có thêm thời gian hoàn thiện.

HLV đội tuyển Đặng Anh Tuấn khẳng định Hoàng Quý Phước chắc chắn sẽ có huy chương SEA Games 26. Tuy nhiên, chiếc huy chương màu gì còn tùy thuộc vào phong độ của Phước lẫn các đối thủ khu vực có nuôi giấu tài năng hay không.

Ngoài cự ly 100 m bướm của Quý Phước, bơi lội Việt Nam còn khả năng cạnh tranh huy chương các cự ly 200 m bướm của Võ Thái Nguyên, Phạm Thành Nguyện ở các nội dung 200 m, 400 m và 1.500 m tự do nam, Nguyễn Hữu Việt 100 m và 200 m ếch. Các cự ly bơi ngửa, 200 m bướm và 400 m hỗn hợp nữ, cửa tranh huy chương của Ánh Viên và Kim Tuyến cũng rất sáng tài.

Ngay khi kết thúc giải vô địch quốc gia, các tuyển thủ đã lên đường sang Nam Ninh và Côn Minh (Trung Quốc) tập huấn theo quy trình chuẩn bị SEA Games 26. Trong tháng 9, các kình ngư sẽ dự tranh giải bơi Hong Kong mở rộng. Kế đến Quý Phước, Ánh Viên, Thái Nguyên và Tâm Nguyện sẽ dự tranh giải vô địch châu Á tại Palembang (Indonesia).

