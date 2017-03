Bơi lội VN tập huấn tại Mỹ: Nhiều tín hiệu tích cực

Mục tiêu đạt chuẩn tham dự Olympic vẫn là thử thách còn đang ở phía trước nhưng với những gì đang thể hiện, Quý Phước và các đồng đội đã cho thấy sự tiến bộ nhất định.

Quý Phước và các đồng đội đang cho thấy sự tiến bộ nhất định trong thời gian tập huấn ở Mỹ. Ảnh: VSI

Tại giải bơi BSS TYR February Meet từ ngày 10-12/2, kình ngư số trẻ số một VN Hoàng Quý Phước giành 2 HCB. Cụ thể, thành tích của Quý Phước ở cự ly 100 yard bướm với thành tích 51 giây, cự ly 100 yard tự do với 45 giây 25 (một yard tương đương 0,914 m). Ngoài ra, “rái cá sông Hàn” đã về đích thứ 11 nội dung 200 yard hỗn hợp, thành tích 2 phút 04 giây 10. Cũng ở giải đấu này, các thành viên khác của ĐT bơi lội VN cũng đạt thành tích tương đối tốt như Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt 2 HCB, Phạm Thái Nguyên 2 HCĐ, Nguyễn Thị Kim Tuyến về đích ở vị trí thứ 4. Trước đó, tại giải bơi trong nhà mùa đông River City Swim League, giải đấu mà Quý Phước không tham gia thi đấu do sang tập huấn muộn 10 ngày, Phạm Thành Nguyện giành HCV cự ly trên 500 yards (gần 500m) tự do với thành tích 4 phút 40 giây 93, HCĐ cự ly 200 yards tự do với thành tích 1 phút 44 giây 16, Nguyễn Thị Ánh Viên giành HCB cự ly 200 yards tự do với thành tích 1 phút 55 giây 28, HCB 200 yards bơi ngửa với thành tích 2 phút 04 giây 23, HCĐ 50 yards tự do với thành tích 25 giây 43, Nguyễn Thị Kim Tuyến giành HCĐ cự ly 200 yards bơi bướm với thành tích 2’11’’86.