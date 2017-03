Nếu đúng thế thì việc tìm thầy lòng vòng ấy hóa ra thường trực VFF đã không tin vào các bộ phận giúp việc của mình khi thời gian không còn chờ lời hứa nữa.

Sau một lần thất bại, lần này VFF vẫn dài dòng nhờ phòng quan hệ quốc tế của VFF dịch hồ sơ rồi chuyển cho hội đồng HLV quốc gia phân tích và góp ý cho thường trực.

Tuy nhiên, vẫn giống như bổn cũ soạn lại, các thành viên của hội đồng HLV làm việc kiêm nhiệm này chỉ xem qua hồ sơ rồi tư vấn chứ không thể kiểm chứng năng lực thực sự của HLV ngoại. Thế nên ông Phó Chủ tịch hội đồng Trần Văn Phúc rất thẳng thừng từ chối trách nhiệm ngay từ đầu nếu VFF lấy phải thầy ngoại dỏm.

Việc thường trực VFF “lôi” hội đồng HLV quốc gia vào cuộc và cuối cùng trả bóng lại Thường trực VFF rồi phải thông qua “cấp trên” nữa cho thấy tính chặt chẽ của tinh thần trách nhiệm tập thể. Thực sự cái quy trình ấy lại rất lỏng bởi VFF cũng thú nhận không đủ trình độ thẩm định trình độ thầy ngoại.

Lại nhắc đến những cái tiêu chí do thường trực đưa ra làm căn cứ chọn thầy ngoại thì các nhà làm bóng đá Việt Nam lại chưa thể thống nhất với nhau. Chẳng hạn, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ luôn nhấn mạnh hai tiêu chí quan trọng là thầy ngoại phải am hiểu bóng đá Việt Nam và từng có kinh nghiệm huấn luyện đội tuyển quốc gia. Trong khi đó ông Mai Đức Chung trưởng bộ môn bóng đá của Bộ góp ý nên bỏ cái tiêu chí am hiểu bóng đá Việt Nam bởi HLV trưởng cần phải có bản lĩnh thích nghi với môi trường mới. Đến người am hiểu về bóng đá nội và cả bóng đá ngoại như ông Vũ Công Lập thì thẳng thừng nói nên bỏ tiêu chí “kinh nghiệm dẫn dắt ở đội tuyển” và dẫn chứng Klinsmann chưa từng dẫn dắt đội tuyển nhưng vẫn thành công với tuyển Đức ở World Cup 2006.

Chỉ mỗi tiêu chí cũng căng và khó hòa hợp huống hồ là tìm thầy theo một phương án thống nhất.