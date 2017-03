Bốn phút kinh hoàng

Sau Đức, ba đội Hy Lạp, Czech, Romania về đích sớm Hy Lạp (bảng C) trên sân khách hạ Thổ Nhĩ Kỳ 1-0, lấy vé sớm trước hai vòng để nhường cho Thổ 18 điểm tranh chấp suất còn lại với Na Uy 20 điểm (đá bại Bosnia 2-0). Czech (bảng D) được đội Đức - đầu bảng, đã lấy vé đầu tiên cũng là chủ nhà láng giềng hữu hảo (nhiều cầu thủ Czech đang chơi ở Đức) - “lỏng chân” cho thắng 3-0, thoải mái theo chân đàn anh Đức vào vòng chung kết. Romania (bảng G) thắng dễ đội đèn đỏ Luxembourg 2-0 vừa đủ để cắt đuôi Bulgaria (19 điểm), đuổi kịp. Bulgaria để Alabania níu áo hòa 1-1 khiến rất khó soán ngôi nhì bảng của Hà Lan (vượt qua Slovenia 2-0) nay đã 23 điểm. Các bảng còn lại, bảng A và B tiếp tục căng, bảng F sắp an bài Bảng A: Bồ Đào Nha hạ Kazakhstan 2-1 đạt 23 điểm, xếp sau Ba Lan 24 điểm nhưng bám sát phía sau còn Serbia (đè bẹp Azerbaijan 6-1) cùng Phần Lan đồng 20 điểm. Bảng B: Scotland gục ngã 0-2 trên sân Georgia vốn đã bị loại khiến phải tụt xuống nhì bảng, thua Pháp (thắng Lithuania 2-0) một điểm và hơn Ý một điểm nhưng ác thay Ý còn tới hai trận trong khi hai đội xếp trên kia chỉ còn một trận nữa. Bảng F sắp an bài với Thụy Điển (hòa Bắc Ireland 1-1) 23 điểm và Tây Ban Nha thắng Kazakhstan 2-1, được 22 điểm. Quá khó cho Đan Mạch (hạ Latvia 3-1) mới 17 điểm có thể đua kịp.