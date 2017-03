Bóng đá Cần Thơ trục trặc trước mùa giải mới: Cảnh cha chung

Để tạo “bản lề” cho quá trình chuyển giao, ngày 29-11, lãnh đạo tỉnh và CLB có cuộc họp bầu ra hội đồng lâm thời điều hành CLB để chỉ đạo xuyên suốt quá trình chuyển giao. Theo đó, Giám đốc Công an TP Cần Thơ Hà Nghĩa Lộ làm chủ tịch hội đồng; ông Đỗ Minh Trưởng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Cần Thơ phụ trách tổ chức và nhân sự; ông Lê Việt Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ phụ trách tài chính; ông Nguyễn Hoàng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Ngôi Sao Thiên Hà phụ trách đối ngoại, tiếp thị và truyền thông.

Nhiệm vụ của hội đồng này là tổ chức cơ cấu nhân sự và tiến hành các thủ tục thành lập Công ty Bóng đá Cần Thơ.

Nhưng bây giờ, mọi vấn đề bị tắc ở khâu nhân sự mới của công ty bóng đá vì chưa được Sở Nội vụ thông qua trong khi mùa bóng 2010 thì sắp khai cuộc.

Ngay sau khi chấp nhận về làm HLV trưởng đội Cần Thơ, HLV Lư Đình Tuấn đã chiêu mộ được Quang Trãi (từ Đồng Tâm Long An), Minh Nghĩa (từ Vissai Ninh Bình), Quang Thế (Sông Lam Nghệ An), Anh Thi (T&T Hà Nội), Thanh Khiêm (Tiền Giang)... Thế nhưng bây giờ những cầu thủ này cũng đang trong tư thế chân trong chân ngoài. Nguyên do đã ba tháng nay đội chưa có tiền ăn trong khi các cầu thủ và cả HLV trưởng vẫn chưa được ký hợp đồng.

Rất nhiều cầu thủ khi bày tỏ sự lo âu này thì sếp này “đá quả bóng” trách nhiệm cho sếp kia. Điều đáng nói hơn là cả đội phải tự túc tiền ăn, đi lại, ngay cả những buổi tập tiền nước uống cũng phải tự lo.

HLV Lư Đình Tuấn đang như người đứng giữa dòng nước xoáy. Ông không thể giữ chân cầu thủ nếu lãnh đạo vẫn chưa ký hợp đồng với họ. Bởi bản thân ông còn chưa có hợp đồng thì nói gì đến cầu thủ. Mặt khác, cái khó của vị HLV năm ngoái còn làm cho CLB TP.HCM này là không tìm ra được những trợ lý cho mình. Ban huấn luyện đội Cần Thơ mùa năm ngoái đã không còn ai ở lại trong khi mùa bóng 2010 đang cận kề mà đội vẫn như rơi vào cảnh “cha chung không ai khóc”.

Đội bóng đất Tây Đô rất cần sự quan tâm quyết liệt của lãnh đạo tỉnh này.

TẤN PHƯỚC