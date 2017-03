Bóng đá châu Âu: Quà cho Ferguson và đôi chân châu Á

Thế nhưng đại lễ của Ferguson tại Old Trafford đúng vào dịp 24 năm lại suýt biến thành ngày đen tối nếu không có đôi chân châu Á của Park Ji Sung.

Ngày của thầy nhưng Old Trafford lại phải đưa đội hình nhiều xáo trộn ra thi đấu. Khi mà virus cúm đã làm nhiều cái tên không thể ra sân hoặc thi đấu trong trạng thái mệt mỏi.

Một trận đấu mà sắc đỏ bị chìm lẫn bởi màu cam của Wolves và những tên tuổi ở Old Trafford có lúc phải hụt hơi trước những cái tên với giá trị rất thấp trên thị trường chuyển nhượng. Chính Sir Ferguson phải thốt lên: “Cúm virus đã hoành hành chúng tôi. Đội hình phải xáo trộn, còn những cầu thủ như Evra, Scholes hay Vidic dù dính virus cúm nhưng vẫn phải cố gắng ra sân đứng trong đội hình. Nhiều người đã không có được trạng thái sức khỏe tốt nhưng chúng tôi may mắn có Park Ji Sung và tinh thần thi đấu đến cùng của các cầu thủ…”.

Park Ji Sung ghi bàn quyết định. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong một trận đấu mà MU không có cửa thắng thì Park Ji Sung đưa MU dẫn trước. Cho đến khi Blake gỡ hòa 1-1 thì chính Sir Ferguson cũng lộ vẻ lo lắng. Có những lúc cái thua đến rất gần rồi mọi người lại nghĩ có 1 điểm đã là may. Mãi cho đến khi trọng tài báo 4 phút bù giờ rồi thời gian đấy cũng chỉ còn tính bằng giây thì lại là Park. Park với đôi chân châu Á như một con ong thợ cần cù ra biên tìm bóng rồi đi vào trung lộ giữa một rừng chân và tung cú sút thật hiểm vào góc gần của thủ môn. Bóng lăn từ từ vào lưới trước mọi ánh mắt bất lực của đội khách cùng lúc tiếng reo hò vang rền ở Old Trafford. Sir Ferguson thở phào, nét mặt rạng rỡ với một chiến thắng nghẹt thở đúng vào ngày kỷ niệm 24 năm gắn với Old Trafford của mình.

Chắc chắn ông Ferguson không thể nào ngờ được món quà của mình lại do chính một cầu thủ châu Á làm nên với biết bao sự diệu kỳ.

Serie A, Inter Milan hòa Brescia 1-1, Benitez rối Trên sân nhà San Siro gặp đàn em Brescia đang xếp hạng 16, thế mà Inter Milan lại bị dẫn trước và suýt thua! Phút 14, đội khách Brescia đã mở tỉ số. Mãi đến phút 73, phải nhờ đến tiểu xảo của Eto’o Inter Milan mới kiếm được 1 điểm đầy may mắn. Trận này Inter còn bị mất quân vì chấn thương rơi vào Maicon, Samuel, Sneijder cùng hàng loạt thương binh ngồi sẵn như thủ môn Cesar, Stankovic, Thiago, Cambiasso, Muntari… Đương kim vô địch Ý đang khủng hoảng và ông thầy Benitez đang rối bời với nhiều danh hiệu chực chờ bay đi. H.KHANH

ĐỨC TRƯỜNG