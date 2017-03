Bóng đá nữ VĐQG: Cứng rắn Gang thép Thái Nguyên

Tuyển thủ quốc gia Lê Thị Thương mở điểm cho Than KSVN ở phút 56 nhưng chỉ sáu phút sau, Hương Giang đã san bằng 1-1. Vẫn là chân sút son Lê Thị Thương ghi bàn dẫn 2-1 ở phút 70 và đúng vào phút 90+3, Lương Thị Xuyến lấy lại 1 điểm cho Gang thép Thái Nguyên với bàn gỡ 2-2.

Hòa trận này, Than KSVN có cùng 7 điểm với TP.HCM nhưng xếp trên nhờ thắng đối đầu.

15 giờ chiều nay, lượt đấu cuối vòng bốn, chủ nhà Phong Phú Hà Nam sẽ tranh ngôi nhất bảng với Hà Nội Tràng An 1.

Các cô gái Gang thép Thái Nguyên (phải) đã không chịu khuất phục. Ảnh: QUANG THẮNG

Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội Tràng An 1 (3 trận, 7 điểm); 2. Than KSVN (4 trận, 7 điểm); 3. TP.HCM (4 trận, 7 điểm); 4. Phong Phú Hà Nam (3 trận, 6 điểm); 5. Gang thép Thái Nguyên (4 trận, 2 điểm); 6. Hà Nội Tràng An 2 (4 trận, 1 điểm).

THANH THANH