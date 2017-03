Bóng đá nữ VĐQG: Tiếc cho Than KSVN

Chơi trên chân và tạo ra rất nhiều cơ hội, thế mà Than KSVN vẫn không thể chọc thủng lưới đội đàn em. Có cùng tám điểm với Hà Nội Tràng An 1 nhưng Than KSVN xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại và đã chơi hơn một trận.

15 giờ chiều nay, Hà Nội Tràng An 1 tràn trề cơ hội bứt phá trên bảng tổng xếp và chắc chắn vô địch lượt đi nếu vượt qua đội chót bảng Gang thép Thái Nguyên.

Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội Tràng An 1 (4 trận, 8 điểm); 2. Than KSVN (5 trận, 8 điểm); 3. TP.HCM (4 trận, 7 điểm); 4. Phong Phú Hà Nam (4 trận, 7 điểm); 5. Gang thép Thái Nguyên (4 trận, 2 điểm); 6. Hà Nội Tràng An 2 (5 trận, 2 điểm).

THANH THANH