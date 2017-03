Bóng đá nữ VĐQG: TP.HCM cầm hòa đương kim vô địch

Gần 7.000 khán giả đã đến sân Hà Nam xem cuộc trình diễn của hai đội bóng có nhiều cầu thủ nằm trong đội tuyển quốc gia. Thế trận cân bằng và hòa nhã diễn ra suốt 90 phút không có một chiếc thẻ vàng.

Ngày mai (16-3), Phong Phú Hà Nam sẽ gặp Hà Nội Tràng An 2.

Kim Hồng (7, TP.HCM) đi bóng qua Huyền Linh (Hà Nội). Ảnh: Bá Châu

Bảng xếp hạng sau hai lượt đấu: 1. Than Khoáng Sản Việt Nam (6 điểm); 2. Hà Nội Tràng An 1 (4); 3. Phong Phú Hà Nam (3); 4. Hà Nội Tràng An 2 (1); 5. Gang Thép Thái Nguyên (1); 6. TP.HCM (1).

TT