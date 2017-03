Bóng đá nữ VĐQG: TP.HCM tạm lên đầu bảng

Nguyễn Thị Đăng rút ngắn 1-3 ở phút 62 cho Hà Nội Tràng An 2.

15 giờ hôm nay, Than Khoáng sản Việt Nam sẽ gặp Gang thép Thái Nguyên.

Bảng xếp hạng tạm thời: 1. TP.HCM (7 điểm); 2. Hà Nội Tràng An 1 (7 điểm); 3. Than KSVN (6 điểm); 4. Phong Phú Hà Nam (6 điểm); 5. Hà Nội Tràng An 2 (1 điểm); 6. Gang thép Thái Nguyên (1 điểm). TP.HCM và Hà Nội Tràng An 2 đã thi đấu bốn trận.

TT