Bóng đá nữ VĐQG: TP.HCM thắng giòn giã

Cuộc đối đầu diễn ra quyết liệt với bốn chiếc thẻ vàng chia đều cho hai đội. Lão tướng Kim Chi đã lập công lớn với hai bàn thắng ở phút 30 và 72. Bàn còn lại do Thu Trang ghi ở phút 90+2.

15 giờ chiều nay, lượt đấu cuối vòng ba, Tràng An Hà Nội 1 sẽ tranh chấp ngôi đầu bảng với Than Khoáng sản Việt Nam.

Kim Chi (trái) ghi hai thắng giúp TP.HCM tìm được trận thắng đầu. Ảnh: Q.THẮNG

Bảng xếp hạng: 1. Than Khoáng sản Việt Nam (2 trận, 6 điểm); 2. Phong Phú Hà Nam (3 trận, 6 điểm); 3. TP.HCM (3 trận, 4 điểm); 4. Tràng An Hà Nội 1 (2 trận, 4 điểm); 5. Hà Nội Tràng An 2 (3 trận, 1 điểm); 6. Gang thép Thái Nguyên (3 trận, 1 điểm).

TT