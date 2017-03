Bóng đá TP.HCM chuẩn bị xóa tên CSG truyền thống: Lỡ yêu một cái tên

Những ý kiến quanh việc xóa tên Cảng Sài Gòn HLV Phạm Huỳnh Tam Lang: “Mất rồi lấy gì...” Tôi là người đã gắn bó trọn đời mình với Cảng Sài Gòn, dĩ nhiên tôi không muốn cái tên của đội bóng vĩnh viễn mất đi. Vì Cảng không chỉ là nơi nuôi dưỡng niềm tự hào của biết bao thế hệ, từ cầu thủ, HLV cho đến CĐV mà còn là cái gì đó hết sức thiêng liêng đối với những người yêu bóng đá khắp Việt Nam. Mất cái tên Cảng Sài Gòn rồi, mai này chúng ta biết lấy gì để kể cho lớp con cháu mình nghe về một đội bóng oai hùng như Cảng. Mong sao tính toán của họ là hợp lý, là có lợi nhất cho bóng đá TP.HCM. Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh: “Cái tên Cảng Sài Gòn là một phần lịch sử của bóng đá TP.HCM” Thể Công và Cảng Sài Gòn là hai CLB lâu đời, không chỉ có truyền thống hào hùng mà còn là cái gì đấy rất thiêng liêng đối với giới bóng đá, vì nó đại diện cho nhiều tầng lớp người hâm mộ bóng đá, đại diện cho những người bình dân mê bóng đá từ cách nay vài chục năm. Xây dựng một thương hiệu vĩ đại như Cảng Sài Gòn rất khó khăn và cái tên là một phần của lịch sử bóng đá TP.HCM. Thương hiệu Cảng Sài Gòn đủ sức thu hút bất cứ nhà đầu tư nào, nên thật là phí nếu xóa xổ nó. Thể Công đã đổi tên đến mấy lần nhưng cuối cùng vẫn phải quay lại là Thể Công, vì lịch sử là một phần không thể ngoảnh mặt được. Tranh luận với lãnh đạo đội bóng Hội trưởng Hội CĐV Đặng Đức Minh: “Người ta chỉ mời tôi đến để thông báo sẽ đổi tên đội bóng thành CLB TP.HCM nhằm thu hút tài trợ nhiều hơn. Theo tôi thì đấy chỉ là một cái cớ và ngụy biện, bởi lâu nay bóng đá TP.HCM sa sút do cách làm chứ đâu phải do cái tên. Hãy nhìn vào CLB TP.HCM của bầu Hưng bắt tay với Liên đoàn Bóng đá TP xây dựng lên rồi có phát triển nổi đâu, cũng rớt hạng triền miên đấy thôi. Chúng tôi bất đồng với quan điểm của giám đốc điều hành Lê Quang Nhật, muốn đưa Thép Cảng đi theo cách làm của Manchester City qua tay các ông chủ giàu có như Thaksin, rồi các ông hoàng Ả Rập. Thế nhưng ông Nhật quên đi một điều là Manchester City vẫn giữ lại cái tên truyền thống của mình. Nếu có ai nhắc đến Cảng Sài Gòn thì tất cả đều thừa hiểu đấy là đội bóng của TP.HCM chứ không phải ở đâu khác. Như bóng đá Hà Nội mấy mùa trước muốn có hai chữ “Hà Nội” để kêu gọi tài trợ, cuối cùng có đội nào trụ lại nổi V-League đâu. Thể Công cũng từng đổi tên thành CLB Quân đội rồi vẫn trở lại với cách gọi truyền thống của mình. Họ bây giờ có Viettel tài trợ nhưng người ta cũng đâu cần phải gắn thêm tên vào. Tôi bức xúc quá đã nói thẳng là nếu các anh không còn muốn giữ cái tên Cảng Sài Gòn nữa thì tôi cũng xin giải tán Hội CĐV luôn”. Tiếng nói cựu trưởng đoàn Cảng Sài Gòn Cựu trưởng đoàn Cảng Sài Gòn, bà Nguyễn Xuân Thái bức xúc với chuyện một cái tên sắp bị khai tử. Bà nói: “Năm ngoái, Thép đã muốn chuyển giao rồi nhưng Cảng không muốn và gặp phải phản ứng dữ quá, còn bây giờ chắc chịu thua. Thực chất Thép đang nắm đằng chuôi với cổ phần đội bóng thì họ muốn là xong. Có một câu chuyện cũ vẫn làm tôi băn khoăn, vì không hiểu sao khi hợp tác với Thép năm 2003, tài sản của Cảng chỉ được định giá có một tỷ đồng, bao gồm cả các tuyến cầu thủ, sân bãi lẫn nơi ở số 6 Tôn Thất Đạm (quận 1, TP.HCM). Phía Thép chỉ góp thêm ba tỷ đồng nữa để chiếm đến 75% cổ phần thì bây giờ mọi thứ do họ quyết định. Nếu bỏ dòng chữ Cảng Sài Gòn, đáng ra người ta phải cân nhắc lợi hại cho thật chín chắn. Bởi cái tên Cảng Sài Gòn từ lâu đã trở thành thương hiệu in sâu vào tiềm thức của giới hâm mộ cả nước rồi...”. TRIỆU VÂN - GIA HUY