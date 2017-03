Bóng đá TP.HCM: Khổ vì vừa đá bóng vừa thổi còi

Càng lo hơn khi cách đây không lâu, trong giải futsal Ôtô Phạm Gia có ba cầu thủ của ông trưởng giải này (khi ấy khoác áo Tân Nhật Minh) đã hành hung trọng tài và bị cấm thi đấu năm năm trong khuôn khổ giải Ôtô Phạm Gia. Bây giờ thì ba cầu thủ hành hung trọng tài đấy lại được đăng ký khoác áo Thái Sơn Nam thi đấu giải futsal TP.HCM như một sự thách thức.

Về luật thì ba cầu thủ đấy không sai nhưng khổ thân ở chỗ những nhà làm luật lại cố tình để các cầu thủ này và để đội bóng của ông trưởng giải lách luật. Việc kỷ luật cầu thủ, quyền hạn ban tổ chức chỉ kỷ luật trong phạm vi giải nhưng sau đó đúng ra LĐBĐ TP.HCM phải có nghĩa vụ kỷ luật tiếp vụ hành hung trọng tài ở cấp quản lý thì Liên đoàn lại lơ đi. Lơ với lý do giải Ôtô Phạm Gia là giải do Sở VH-TT&DL ký phép tổ chức chứ không phải giải do LĐBĐ TP.HCM quản lý (trích lời phó chủ tịch LĐBĐ TP.HCM). Ngoài ra còn một lý do tế nhị đó là không ai muốn đụng đến đội bóng mà quan chức LĐBĐ TP.HCM vừa làm ông bầu lại vừa làm trưởng ban tổ chức giải futsal TP.HCM.

Đội futsal Thái Sơn Nam cũng là đội của ông trưởng ban tổ chức giải. Ảnh: X.HUY

Đấy là lý do khiến các cầu thủ đánh trọng tài vẫn ngang nhiên tham dự giải lớn nhất TP.HCM với thái độ hống hách bởi có quan đỡ.

Bóng đá TP.HCM mới đây đã mất uy tín và khốn khổ bởi vụ đội bóng của ông phó tổng thư ký đánh trọng tài nữ FIFA giờ lại đến giải futsal TP.HCM mà ai cũng lo cầu thủ đánh trọng tài được bao che vì là cầu thủ của đội bóng trưởng ban tổ chức.

Khổ thân bóng đá TP.HCM đã yếu lại còn có đội bóng của quan chức thì cứ vô tư phạm lỗi.

NGUYỄN HUY