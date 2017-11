(PLO)- Như chạm lòng tự ái vì HLV Park Hang Seo không gọi một cầu thủ nào của đội SL Nghệ An lên tuyển để tiếp Afghanistan nên có lẽ họ đã chơi một trận... cho bõ ghét trước chủ nhà Bình Dương...

(PL)- Ngày 14-11, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp Afghanistan trong khuôn khổ lượt trận áp chót (lượt 5) vòng loại Asian Cup 2019 bảng C.

(PL)- Dưới thời tân HLV Park Hang-seo, lần đầu tiên sau hơn 20 năm, không có cầu thủ SL Nghệ An nào góp mặt trên đội tuyển quốc gia.

Long An: Hẹn gặp lại V-League 2019!

(PL)- Chiều 4-11 sau khi thua 2-3 trước SL Nghệ An tại vòng 24, Long An đã chính thức rớt hạng. Cũng như lần trước rớt khỏi V-League, Long An không nói lời tạm biệt mà nói hẹn ngày trở lại.