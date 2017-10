Hà Nội níu chân Thanh Hóa để Quảng Nam soán ngôi

Long An còn nước đâu mà tát Lại thua 0-2 trên sân SHB Đà Nẵng, thầy trò HLV Minh Phương vẫn chìm đắm ở cuối bảng xếp hạng và chỉ còn chờ đến ngày rớt hạng chính thức. Long An gần như không còn hy vọng tồn tại ở V-League mùa sau vì mới có 9 điểm, kém đội xếp trên Cần Thơ điểm số của ba trận thắng, mà giải thì còn có năm vòng đấu. Khẩu hiệu “còn nước còn tát” của Long An sắp trở nên vô nghĩa với nội lực yếu đuối và một tinh thần lung lạc. Trận đấu muộn còn lại vòng 21 V-League: Sài Gòn - Sanna Khánh Hòa 0-0.

Khánh Hòa cưa điểm trước Sài Gòn trên sân Thống Nhất. Ảnh: HUY PHẠM

Bảng xếp hạng: 1. Quảng Nam (38 điểm); 2. Thanh Hóa (38 điểm); 3. Hà Nội (36 điểm); 4. Sanna Khánh Hòa (34 điểm); 5. Than Quảng Ninh (33 điểm); 6. Sài Gòn (33 điểm); 7. Hải Phòng (32 điểm); 8. SHB Đà Nẵng (30 điểm); 9. SL Nghệ An (27 điểm); 10. TP.HCM (24 điểm); 11. B. Bình Dương (21 điểm); 12. HA Gia Lai (20 điểm); 13. Cần Thơ (18 điểm); 14. Long An (9 điểm).

