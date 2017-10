Khó hiểu “cơn sốt” HLV Hàn Quốc tại Việt Nam

Lãnh đạo CLB HA Gia Lai, trưởng đoàn bóng đá Nguyễn Tấn Anh từ Hàn Quốc đã thông báo trên trang xã hội của mình là HLV Chung Hae Seong vừa đồng ý về CLB HA Gia Lai làm giám đốc kỹ thuật (GĐKT) trong vòng hai năm. Đông Nam Á đặc biệt là Việt Nam đang lên cơn sốt thầy Hàn dù lịch sử các CLB và cấp đội tuyển quốc gia, các HLV Hàn Quốc chưa để lại dấu ấn nào mạnh.



"Hai cánh tay phải và trái" của "phù thủy" Guus Hiddink- Park Hang Seo (trái) và Chung Hae Seong (trải)

Cũng giống như tân HLV tuyển Việt Nam, Park Hang Seo, ông Chung Hae Seong cũng là một trong những trợ lý của HLV Guus Hiddink, người đã đưa tuyển Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002. Theo như thông tin ông Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh thì vị HLV này từng làm trợ lý cho nhiều đời HLV cấp đội tuyển quốc gia hơn cả Park Hang Seo. Cụ thể là sau Guus Hiddink, thì ông Chung là còn trợ lý tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2010 mà nơi đó Hàn Quốc vào vòng 16 đội.

Rồi ông Chung cũng làm trợ lý cho HLV Ulrich Stielike, người mới bị “trảm” ở những trận cuối giai đoạn ba vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, cụ thể là sau trận Hàn Quốc hòa Qatar suýt mất suất World Cup 2018. Khi Stielike chia tay thì ông Chung cũng không làm trợ lý nữa.



Ông Chung Hae Seong cũng làm HLV trưởng các CLB nhà nghề Hàn Quốc như Jeju Utd, Jeonnam Dragons…

HLV Kim Shin Hwan của Đông Timor

Có điều khó hiểu vì sao bóng đá Việt Nam từ cấp CLB cho đến đội tuyển quốc gia đang lên cơn sốt thầy Hàn. Nhìn rộng trên bình diện châu lục hay thế giới thầy Hàn không có tiếng tăm gì, hiện nay ở châu lục hay các CLB cũng không thấy thầy Hàn nào đình đám.



Ở Việt Nam có hai HLV Hàn Quốc từng đến Việt Nam rồi ra đi trong sự nhạt nhòa, đó là HLV Nam Dae Sik của B. Bình Dương, sau đó HLV Choi Yoon Gyum về HA Gia Lai cũng lặng lẽ ra đi sau thành tích không tốt của CLB.

Trên bình diện Đông Nam Á không khó kể ra các HLV Hàn Quốc như Kim Shin Hwan của Đông Timor từng thua U-23 và U-22 Việt Nam (do HLV Hữu Thắng) tại vòng loại U-23 châu Á ở TP.HCM và SEA Games 29. Brunei cũng có HLV Hàn Quốc dẫn dắt nhiều năm nay Lee Oh Soon, nhưng tuyển Brunei cũng như U-22 và U-23 cũng thi đấu quá tệ tại vòng loại châu Á lẫn SEA Games 29 vừa qua.



Gần đây là Campuchia có HLV Lee Tae Hoon từng dẫn dắt tuyển Campuchia và U-23 Campuchia. Lee Tae Hoon đã phải để lại ghế HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U-23 cho HLV Vitorino hồi tháng 3 vừa qua. HLV Lee Tae Hoon xuống dẫn dắt U-16 Campuchia và tại vòng loại châu Á vừa qua ở Mông Cổ thì cũng bị thầy trò HLV Vũ Hồng Việt của U-16 Việt Nam đánh bại 5-2.

Cựu HLV Nam Dae Sik của B. Bình Dương

Myanmar trước đây từng có các HLV Hàn Quốc dẫn dắt đội tuyển nam và nữ nhưng cũng nhạt nhòa và Myanmar đã kết thúc hợp đồng. Vụ “cười ra nước mắt” nhiều nhất là HLV Park Sung Hwa của U-23 Myanmar khi ông dẫn dắt đội này dự SEA Games 2013 mà Myanmar là chủ nhà.

Không hiểu ông có đọc điều lệ giải hay không, hoặc trợ lý giúp việc của ông quá kém để dẫn đến bị loại đau trên sân nhà và sau đó Park Sung Hwa bị trảm ngay SEA Games. Lần đó đội U-23 Myanmar gần như nắm chắc suất vào bán kết trước khi đá trận vòng bảng cuối cùng gặp Indonesia.

Ông Park cứ đinh ninh nếu hai đội cùng điểm thì chọn hiệu số phụ (bàn thắng bại trước). Tuy nhiên lần đó là tính đối đầu trước. Cuối cùng lượt trận cuối ông cho U-23 Myanmar đá thong dong và nhiều cầu thủ dự bị ra sân. Kết ẩuU-23 Myanmar thua U-23 Indonesia 0-1. Lúc đó Myanmar và Indonesia cùng 7 điểm, nhưng Myanmar bị loại do thua Indonesia đối đầu trực tiếp.

Trưởng đoàn HA Gia Lai Nguyễn Tấn Anh, GĐKT Chung Hae Seong và đại diện nhà tài trợ của HA Gia Lai

Trận đấu đó, trọng tài FIFA Việt Nam là Võ Minh Trí làm trọng tài chính. Sau cái thua đau và có phần nhục đó, HLV Park Sug Hwa từ chức trong đau đớn.

Nói về các HLV Hàn Quốc thì cũng có nhiều HLV sang giải nhà nghề Trung Quốc hành nghề, song “tuổi thọ” là không cao vì không mang lại thành tích nào lớn.

Việt Nam sốt thầy Hàn nhưng khó lý giải là ở chỗ đó.