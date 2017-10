Quân bầu Đức lại bị thất thủ

Sân nhà Pleiku không còn là vùng đất thiêng sau trận thua đội cuối bảng Long An như một điềm gở với chiều 14-10 thua tiếp SL Nghệ An 0-2.



Thẻ phạt và chấn thương đã lấy đi quá nhiều cầu thủ vững vàng của đội bóng phố núi. Hai trận nghỉ do thẻ của thủ môn Tô Vĩnh Lợi, người đóng thế Văn Tiến cho thấy chưa đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để trấn giữ cầu môn ở một sân chơi khắc nghiệt.

Sai lầm đầu tiên của hàng thủ HA Gia Lai diễn ra… lãng nhách. Một cú phát bóng vô phạt từ sân nhà SL Nghệ An chạm chân Tăng Tiến khi thủ môn Văn Tiến đã xuất tướng, giúp cho Phi Sơn từ rất xa lốp bóng qua đầu cả tuyến phòng ngự chủ nhà vào lưới trống ở cuối hiệp 1. Bàn thua theo kiểu “mời ông xơi” đã khiến các cầu thủ trẻ HA Gia Lai rầu rĩ với những pha tấn công sau đó thiếu sắc sảo.



HA Gia Lai ngã ngựa trên sân nhà. Ảnh: HUY PHẠM

Đội khách SL Nghệ An chơi không quá vội vàng vẫn có bàn thắng thứ hai cũng nhờ sự trợ giúp của… thủ môn Văn Tiến. Pha bắt bóng hỏng từ một pha đá phạt của Văn Tiến phút 90+2 nảy ra đúng chân Kovacevic và ngoại binh này không bỏ qua “món quà”, sút thẳng vào lưới trống ấn định 2-0 cho SL Nghệ An.



Gần như không thể rớt hạng ở mùa bóng này do chỉ có một suất duy nhất, HA Gia Lai vẫn để lại nhiều nỗi lo cho người yêu bóng đá khi phong độ quá phập phù. Thua trên sân nhà trước SL Nghệ An có thể là lần cuối của HLV Nguyễn Quốc Tuấn khi lãnh đội HA Gia Lai vừa mời về thầy Hàn Quốc.

Trong khi đó, B. Bình Dương bất ngờ để thua đội khách Than Quảng Ninh 0-1 sau chuỗi sáu trận bất bại trên mọi đấu trường. Bàn thắng duy nhất của Than Quảng Ninh do công Dyachenco ghi trên chấm 11 m ở phút 24.

Trên sân Lạch Tray, chủ nhà Hải Phòng có cơn mưa gôn 4-1 vào lưới TP.HCM. Khách sớm bị dẫn điểm từ phút thứ 7 với cú dứt điểm của Cảnh Dương và liên tiếp thất thủ khi lần lượt Stevens, Xuân Hùng, Fagan phá lưới. Bàn danh dự của TP.HCM nhờ ngoại binh Das Sylva ghi.