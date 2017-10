Thanh Hóa giã từ giấc mơ vô địch V-League

Thầy trò Minh Phương vẫn hết mình với cuộc chơi Gần như phải chia tay V-League ở mùa sau, các cầu thủ Long An vẫn chơi bóng tử tế với trận hòa Sài Gòn 3-3. Bị dẫn trước hai bàn đều do công của Hoàng Thiên, các học trò Minh Phương kiên nhẫn chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhoi dù biết không còn đường thoát. Lần lượt Eydison và Thành Long gỡ hòa cho đội nhà nhưng Văn Đại lại giúp Sài Gòn dẫn bàn 3-2. Phải chờ đến phút bù giờ cuối cùng 90+6, Long An mới san bằng 3-3 nhờ nỗ lực của Tài Lộc. Trong khi đó, đội áp chót bảng Cần Thơ dễ dàng thua 0-3 trên sân của Hà Nội. Dù mất trắng điểm nhưng Cần Thơ không chút lo ngại vì còn hơn Long An đến 8 điểm khi giải chỉ còn bốn lượt nữa khép lại. TT Bảng xếp hạng: 1. Hà Nội (39 điểm); 2. Quảng Nam (39 điểm); 3. Thanh Hóa (38 điểm); 4. Sanna Khánh Hòa (37 điểm); 5. Than Quảng Ninh (36 điểm); 6. Hải Phòng (35 điểm); 7. Sài Gòn (34 điểm); 8. SHB Đà Nẵng (30 điểm); 9. SL Nghệ An (27 điểm); 10. TP.HCM (25 điểm); 11. B. Bình Dương (22 điểm); 12. HA Gia Lai (21 điểm); 13. Cần Thơ (18 điểm); 14. Long An (10 điểm).