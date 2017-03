Bóng đá vào cuộc

Sau khi hai đội tuyển nữ Anh - New Zealand gặp nhau, hôm nay sẽ diễn ra các trận bóng đá nam gồm Anh - Senegal, Uruguay - UAE (bảng A); Mexico - Hàn Quốc, Thụy Sĩ - Gabon (bảng B); Brazil - Ai Cập, Belarus - New Zealand (bảng C); Tây Ban Nha - Nhật Bản, Morocco - Honduras (bảng D).

Tiền đạo Neymar 20 tuổi (ghi 18 bàn mùa rồi cho đội Santos và có giá trị chuyển nhượng 60 triệu USD) được xem là con át chủ bài của U-23 Brazil sau trận giao hữu tiền Olympic thắng U-23 Anh 2-0 đã có đánh giá sơ bộ đội chủ nhà không đáng ngại do tính tổ chức chiến thuật chưa cao. Theo Neymar, tuy đội Anh có lợi thế sân nhà song việc họ loại bỏ Beckham là một sai lầm vì sự có mặt của cựu đội trưởng đội Anh sẽ bù đắp cho đội hình trẻ về mặt kinh nghiệm. Đó chưa kể vai trò thủ lĩnh uy tín của Beckham làm chỗ dựa vững chắc cho toàn đội.

Chính vì không có Beckham mà gánh nặng trách nhiệm đặt cả lên vai lão tướng đội trưởng Giggs. Cho dù bên cạnh Giggs còn có những tên tuổi đáng kể khác nổi đình nổi đám ở Premier League như Bellamy, Richards, Sturridge, Cleverly, Ramsey... nhưng để thay thế vai trò thủ lĩnh như Beckham là cực khó. Nhất là HLV Pearce xưa nay lại chỉ phụ trách đội trẻ và chưa có những thành tích đáng kể.

Neymar được xem là cầu thủ có khả năng cùng Brazil đăng quang chức vô địch Olympic London. Ảnh: GETTY IMAGES

Ngược lại, Neymar chỉ rõ U-23 Tây Ban Nha và U-23 Uruguay mới là hai đội đáng ngại nhất. Neymar chỉ ra Tây Ban Nha là đội vô địch cả World Cup lẫn Euro, đồng thời đang là “lò” đào tạo nhân tài bóng đá thế giới. Trong khi đó, Uruguay là điểm xuất phát của đội đương kim vô địch Nam Mỹ và có nhiều tài năng trẻ.

Đội Tây Ban Nha đến với Olympic London mang theo ba nhà vô địch Euro là Mata, Martinez, Alba cộng thêm trung phong trong thành phần U-23+3 là Lopez và nhiều gương mặt trẻ triển vọng như thủ môn De Gea, Romeu (Chelsea), Muniain, Herrera.

Trong khi đó, Uruguay có cặp tiền đạo sừng sỏ là đội trưởng Suarez (Liverpool) - Cavani (Napoli) và Coates (Liverpool), Lodeiro (Ajax) cùng với một số cầu thủ trẻ đá Serie A của Ý rất thành công. Đáng kể hơn là dẫn dắt đội là HLV Tabarez kỳ cựu của đội tuyển quốc gia, người nổi tiếng truyền lửa cho các học trò.

Việc Neymar tuy còn quá trẻ lại dám lên tiếng đánh giá như trên xuất phát từ vị thế Brazil đang được đặt nhiều hy vọng giành ngôi vô địch Olympic lần đầu tiên trong lịch sử dù họ là kỷ lục gia năm lần vô địch World Cup.

Tại Olympic London, Brazil có lực lượng mạnh đồng đều nhất với nhiều ngôi sao nổi bật. Ngoài Neymar còn Hulk (Porto), Pato (AC Milan), Marcelo (Real Madrid), Rafael (MU), Thiago Silva (Paris Saint Germain), Juan (Inter Milan), Sandro (Tottenham), Oscar (Chelsea), Ganso (đồng đội của Neymar ở Santos)… Tất cả đều đã được thử thách ở đội tuyển quốc gia bởi HLV Menezes kiêm nhiệm cả hai đội.

Đây cũng là lý do các nhà cái lần này lại dồn “kèo” về Brazil dù họ là đội chưa vô địch Olympic lần nào.

Tây Ban Nha chinh phục đỉnh Olympic Bóng đá Tây Ban Nha đang làm trùm thế giới và nếu họ đoạt thêm chức vô địch đấu trường Olympic sẽ trở thành không có đối thủ. Có nhiều lý do để tin vào người Tây Ban Nha và việc họ lên ngôi lứa tuổi U-23+3 không phải là chuyện thần kỳ. Lứa U-21 Tây Ban Nha đang giữ ngôi vô địch châu Âu 2011 và thành phần chiếm chủ chốt ở đấu trường Olympic. Hồi cuối tháng 6 này, họ vừa vô địch U-17 châu Âu và chỉ trước đó nửa tháng, lứa đàn anh U-19 đã đoạt ngôi số một châu Âu. Trên nữa là đội tuyển vừa vô địch World Cup vừa vô địch châu Âu. Tây Ban Nha mới có một lần vô địch Olympic 1992 Barcelona trên sân nhà. Điểm mạnh nhất của người Tây Ban Nha chính là lối chơi Tiqui-taka đã được mặc định cho cả một hệ thống bóng đá trẻ cho đến đội lớn. Kiểu đá đậm đặc chất kỹ thuật ấy chưa ai phá nổi và liên tiếp giúp họ gặt hái thành công. HLV Luis Milla từng khoác áo cả Barca và Real là chủ công trong việc tìm tòi, phát hiện, đào tạo các tài năng trẻ của Tây Ban Nha và ông hiểu học trò mình như lòng bàn tay. Ở bảng D, Tây Ban Nha gặp Nhật, Honduras, Maroc và gần như đã nắm chắc một vé vào vòng 2. Ba cầu thủ trên 23 tuổi khoác áo đội Olympic gồm Mata, Adrian và Martinez sẽ dẫn dắt lứa đàn em với kỳ vọng làm nên năm đại cát cho bóng đá xứ sở đấu bò. C.TUẤN

HUY KHANH