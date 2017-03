‘Bóng đá Việt Nam như người vừa nhắm mắt vừa đi’

Sau thất bại cay đắng của đội U23 quốc gia ở SEA Games 24, cuộc họp thường niên của Ban chấp hành LĐBĐVN trở nên sôi nổi hơn, gay gắt hơn với nhiều lời phát biểu tâm huyết hơn, có tính chiến đấu hơn. Thảo luận tới tận cùng, các uỷ biên BCH khuyên Liên đoàn cần một Giám đốc kỹ thuật giỏi để định hướng phát triển bóng đá Việt Nam hơn là tìm một HLV ngoại chỉ để thực hiện các mục tiêu trước mắt.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc kỹ thuật đội HAGL, có lẽ là người gay gắt nhất trong cuộc họp: “Chúng ta không hiểu chính chúng ta. Có chiến thắng tuyệt vời, chúng ta không hiểu vì sao, để từ đó phát huy. Hay sau những thất bại, chúng ta cũng không biết nguyên nhân để cải thiện. Nói tóm lại, bóng đá Việt Nam như người vừa đi vừa nhắm mắt vậy.

Điều chúng ta cần bây giờ là một giám đốc kỹ thuật - người sẽ đóng vai kiến trúc sư trưởng cho mô hình phát triển của bóng đá Việt Nam trong thời gian dài. Chính vị giám đốc kỹ thuật này sẽ định hướng cho bóng đá Việt Nam và tìm ra những HLV giỏi để thực hiện hướng đi đó. LĐBĐ VN cố gắng chọn một HLV ngoại chẳng qua do bế tắc và giải quyết thành tích trước mắt. Nếu cứ theo hướng này, chúng ta chẳng bao giờ phát triển được và thành công chỉ đơn thuần do may mắn”.

“Trong khi đó, Thái Lan đang tạo điều kiện để cả ĐTQG và Olympic nước này sang Man. City tập luyện và học hành với những chuyên gia nổi tiếng. Họ có những tỷ phú rót tiền vào đầu tư cho bóng đá. Thế nên, bóng đá nam của họ đã làm mưa làm gió ở Đông Nam Á và đang có kế hoạch phát triển ra tầm châu lục. Trong khi đó, với 15.000 USD tiền lương, chúng ta không bao giờ thuê được những chuyên gia giỏi”, ông Vinh nói thêm.

Cựu danh thủ Vũ Mạnh Hải thì nhận xét: “Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của LĐBĐVN là chọn bản sắc cho bóng đá Việt Nam, tức là chúng ta sẽ thi đấu như thế nào. Bóng đá Việt Nam đã trải qua nhiều đời HLV rồi nhưng mỗi người một phách và người mới thì phủ nhận người cũ nên không có nhiều tính kế thừa. Các cầu thủ Việt Nam đều nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn và khéo léo nên chúng ta cần tìm ra một triết lý bóng đá hợp lý thì mới mong phát triển được.

LĐBĐ VN cũng cần phải quan tâm và đầu tư nhiều hơn nữa cho bóng đá trẻ vì các cầu thủ giỏi của chúng ta quá ít. Hiện nay, nhìn người các cầu thủ Việt Nam là thấy không ổn. Người thì mỏng, chân tay thì nhỏ, sức khoẻ kém lại không có những độc chiêu. Ngày xưa, với chế độ dinh dưỡng, tiền lương và nhiều thứ khác đều kém nhưng các cầu thủ vẫn có thân hình tốt, chuyên môn cao. Những bàn thắng từ khoảng cách 40m như của anh Quản Trọng Hùng là hàng hiếm thời nay rồi, nếu không muốn nói là không có”.

Lãnh đạo LĐBĐVN khoá 5 này muốn có thành tích tức thì, trong khi, bóng đá Việt Nam cần sự phát triển bền vững, với tốc độ nhanh. Liên đoàn đã tính tới việc phải thuê cả Giám đốc kỹ thuật giỏi và một HLV trưởng giỏi. Nhưng mức lương cho hai vị trí như thế không thể thấp hơn 70.000 USD mỗi tháng, và con số này vượt quá xa so với khả năng chi trả của LĐBĐVN, nhất là khi Phó chủ tịch phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng dự tính bội thu năm 2008 của bóng đá Việt Nam chỉ vào khoảng hơn 2 tỷ đồng.

Về khó khăn này, Giám đốc kỹ thuật HAGL Nguyễn Văn Vinh nói: “Đúng là số tiền lương để thuê các chuyên gia giỏi rất lớn với LĐBĐ VN hiện nay. Nhưng nếu xã hội hoá, nếu cả xã hội chung tay góp sức thì con số đó quá nhỏ bé. Chúng ta hoàn toàn có thể làm được”.