Bóng đá Việt Nam thua xa Thái Lan!

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng HLV Hữu Thắng chỉ mới có hai tuần cầm quân chơi hai trận ở vòng loại World Cup 2018 nhưng đội tuyển Việt Nam đã cho thấy sự thay đổi trong lối chơi và tinh thần. Tuy nhiên, từ trận thua Iraq, ông nhấn mạnh trình độ của bóng đá Việt Nam chỉ gói ở trong khu vực Đông Nam Á mà thôi.

Ông Xương phân tích: “Bản chất của bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể thoát khỏi đấu trường khu vực. HLV Hữu Thắng mới chỉ giúp các cầu thủ quay lại lối chơi quen thuộc, phù hợp với tố chất bằng cách đá nhóm nhỏ với những đường chuyền ngắn và trung bình. Tuy nhiên, khó khăn cố hữu của đội tuyển vẫn là yếu tố con người, dù có sự xuất hiện của một nhóm cầu thủ HA Gia Lai.





Trong khi cầu thủ Việt Nam thua hẳn Iraq về sức mạnh và thể lực thì cầu thủ Thái Lan chơi trên chân Iraq và không thua về thể lực. Ảnh: BANGKOK POST

Đội tuyển Việt Nam thua Iraq từ hình thể, sức mạnh cho đến đấu pháp. Tôi xem trận học trò HLV Hữu Thắng thua Iraq 0-1, rồi tìm băng hình trận Thái Lan đá hòa Iraq 2-2 để so sánh. Qua đó cảm nhận rất rõ bóng đá mình thua Thái Lan xa quá. Học trò HLV Kiatisak cũng có cách phối hợp nhỏ, kỹ thuật giống đội tuyển Việt Nam nhưng hoàn thiện hơn nhờ dàn cầu thủ tốt. Họ chơi ngang ngửa Iraq và dẫn trước, đến phút cuối thì để hòa do không may bị đốt lưới nhà. Cầu thủ Thái chơi với đội mạnh như Iraq vẫn rất chủ động, biết cầm bóng đá theo ý mình, còn chúng ta thì không. Muốn duy trì kiểm soát bóng đòi hỏi sức bền, sức mạnh, nền tảng thể lực tốt và điều này thì người Thái làm được. Cũng có thể thấy rõ qua trận Thái Lan thắng Việt Nam 3-0 trên sân Mỹ Đình và đó là cái thua cả một nền bóng đá mà Thái Lan đã tiệm cận với bóng đá châu Á rồi.

Bản thân tôi thừa nhận HLV Hữu Thắng đang làm tốt phần việc của mình và cách chọn lối chơi cho đội tuyển là phù hợp. Vì thế nên VFF cần kiên nhẫn, tạo cơ hội và điều kiện hơn cho anh ấy.

Bóng đá không có một công thức giành chiến thắng chung. Nhưng một khi đã xác định được triết lý bóng đá thế nào là hợp lý, tôi nghĩ HLV Hữu Thắng cần phải được trợ giúp một cách tổng lực và nâng chất của cả nền bóng đá, của các CLB.

Ưu điểm của cầu thủ Việt Nam là chơi bóng kỹ thuật lắt léo, phối hợp nhỏ nhuần nhuyễn thì cần bổ sung sức mạnh để dần hoàn thiện. Như ở trận thua Iraq, mỗi lần mình có bóng là đối phương vây ráp rất nhanh và tranh cướp một cách dễ dàng nhờ cái nền thể lực mạnh hơn hẳn.

Chặng đường sắp tới của HLV Hữu Thắng với các đội tuyển quốc gia sẽ còn gặp nhiều khó khăn và thách thức không nhỏ”.