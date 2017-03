Bóng đá xấu xí

Lẽ ra đó phải là một trận đấu hay đầy cống hiến khi cầu thủ không bị áp lực và cả hai đội đều được dẫn dắt bởi những ông thầy trẻ, cầu tiến. Thế mà các cầu thủ SL Nghệ An vẫn chơi rất rát rồi cầu thủ chủ nhà cũng không vừa khi trả đũa.

Tệ nhất trong nhiều pha đá xấu, đá rừng là tuyển thủ quốc gia Trọng Hoàng hay Huy Hoàng khi chấn thương.

Thật khó tin khi Trọng Hoàng là một cầu thủ trẻ đang được kỳ vọng lại có những pha vào bóng kiểu hủy diệt đối phương. Sau một chiếc thẻ vàng, Trọng Hoàng tiếp tục có hai tình huống vào bóng ác ý bằng gầm giày với gương mặt đằng đằng sát khí. Hoàng phải nhận thẻ đỏ rời sân nhưng khuôn mặt thì không hề hối lỗi mà trái lại còn muốn ăn thua đủ.

Chưa hết, lực lượng người hâm mộ Nghệ An cũng góp phần làm nên chuyện xấu xí trên sân Thống Nhất. Khoảng 3.000 khán giả Nghệ An ngồi khu khán đài D luôn bỡn cợt, lúc thì vỗ tay, lúc thì huýt sáo tập thể cười cợt vào lực lượng công an bảo vệ đứng canh chừng họ dưới đường piste. Đấy là chưa kể khi Trọng Hoàng nhận thẻ đỏ thì họ lại trút cơn mưa vật lạ xuống sân như thể trọng tài ép Trọng Hoàng. Điều mà ai cũng thấy lẽ ra Trọng Hoàng phải bị đuổi ra từ trước đó rồi.

Bóng đá xấu xí đã trở lại và buồn thay nó trở lại trong một trận đấu chẳng có gì đáng để đá gấu, đá láo nhau.

TẤN PHƯỚC