Ðội tuyển nữ VN chuẩn bị VCK châu Á: Ðãi cát tìm vàng

Tân binh Nguyễn Thị Hạnh đá thay tiền vệ trung tâm do Mai Lan để lại bên cạnh Nguyễn Thị Muôn và Lê Thị Thương. Hậu vệ trái của Văn Thị Thanh do một tân binh khác là Thúy An đảm nhiệm. Tuyển nữ Việt Nam vẫn chơi với đội hình 5-3-2 như thời vô địch SEA Games 25 và hàng công vẫn là Kim Chi - Lê Thị Oanh (Nguyễn Thị Nguyệt).

Các gương mặt trẻ trong trận đấu tập với Hà Nội Tràng An. Ảnh: QUANG THẮNG

Ngày 5-5, thầy trò Vũ Bá Đông có trận giao hữu thứ ba với U-17 nam Hà Nội trước khi lên đường sang Thành Đô (ngày 7-5) tập huấn chuẩn bị cho vòng chung kết châu Á (từ ngày 19 đến 30-5). Tuyển nữ nằm chung bảng B với chủ nhà Trung Quốc, Hàn Quốc và Úc.

TT