1 mất 10 ngờ

Than Quảng Ninh vẫn còn quyền tự quyết Theo điều lệ giải, hai đội trở lên bằng điểm nhau sẽ tính kết quả đối đầu giữa họ với nhau rồi mới tính tiếp hiệu số bàn thắng bại. Sở dĩ Than Quảng Ninh tạm xếp sau Hà Nội T&T khi cùng 44 điểm là do kém về hiệu số và hai đội chưa đá trận lượt về trên sân Cẩm Phả (lượt đi Than Quảng Ninh thắng 1-0). Riêng các trận đối đầu đi-về với Hải Phòng và SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh nhỉnh hơn. Đặt trường hợp Than Quảng Ninh cầm hòa Hà Nội T&T ở vòng 25 và chung cuộc cả bốn đội này bằng điểm nhau, Than Quảng Ninh vẫn đăng quang nhờ hơn kết quả đối đầu.