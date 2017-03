1 triệu bảng/tháng và Lampard sẽ tới Trung Quốc?

Đội bóng hiện tại của Didier Drogba, Thân Hoa Thượng Hải, và Beijing Guoan của Trung Quốc là hai CLB đang dẫn đầu trong cuộc đua chiêu mộ Lampard. Cả hai đều đưa ra lời đề nghị khổng lồ với mức lương 1 triệu bảng/tháng cho Lampard.

Giờ là thời của Oscar, Mata, Hazard - Ảnh: Getty

Hợp đồng của Lampard với Chelsea sẽ hết hạn trong mùa Hè tới. Anh có quyền tự do đàm phán chuyển nhượng với bất kì CLB nào trong tháng Một này. Về phía Chelsea, họ có chính sách đề nghị những cầu thủ trên 30 tuổi gia hạn thêm một năm hợp đồng với mức lương bị cắt giảm so với trước đó. Đấy chắc chắn không phải là viễn cảnh Lampard chờ đợi. Lời đề nghị có thời hạn một năm cùng cơ hội thi đấu ít hơn (do sự xuất hiện của các tân binh) là một sự xúc phạm với những đóng góp của anh suốt 11 năm qua.



Nếu tới Trung Quốc, Lampard sẽ nhận được một hợp đồng trị giá 36 triệu bảng với thời hạn 3 năm. Tuy vậy, cá nhân Lampard từng khẳng định anh quan tâm tới những thử thách nhiều hơn là tiền bạc.



Sun Sport còn tiết lộ LA Galaxy cũng đang để mắt tới Frank Lampard. Họ muốn tìm kiếm một biểu tượng mới thay thế Beckham, người đã 38 tuổi và sẽ giải nghệ trong thời gian tới.



Theo Minh Chiến (TT&VH Online)