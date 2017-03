10 bản hợp đồng thành công nhất Premier League mùa này

10. Damien Duff (từ Newcastle tới Fulham – 3,4 triệu bảng)



Cựu tiền vệ Chelsea đã hồi sinh dưới sự dẫn dắt của HLV Roy Hodgson tại Fulham sau khi gia nhập sân Craven Cottage từ Newcastle. Duff chính là nhân tố không thể thiếu trong chiến tích lọt vào trận chung kết Europa League của Fulham.



9. Steven Nzonzi (từ Amiens tới Blackburn – 1,5 triệu bảng)



Năng nổ và mạnh mẽ, Nzonzi chính là mẫu cầu thủ mà HLV của Blackburn, Sam Allardyce ưa thích. Hầu như không mấy ai chú ý tới Nzonzi khi anh mới đặt chân tới Anh, nhưng bây giờ, rất nhiều đội bóng ở Premier League đã nhận thấy sự nguy hiểm của tiền vệ tài năng này.



8. Niko Kranjcar (từ Portsmouth tới Tottenham – 2 triệu bảng)



Rời bỏ con tàu đắm Portsmouth, Kranjcar tái ngộ với thầy cũ Harry Redknapp tại Tottenham và gần như ngay lập tức tỏa sáng ngay trong mùa giải đầu tiên tại White Hart Lane. Kranjcar chính sự bổ sung cần thiết cho Tottenham đặc biệt là khi Aaron Lennon và Luka Modric thay nhau dính chấn thương.



7. Joe Hart (từ Manchester City tới Birmingham, - cho mượn)

Thủ thành Joe Hart. Ảnh: Getty

Từ chỗ chỉ là dự bị cho Shay Given tại Man City, nay Hart đã là một thành viên của ĐT Anh tham dự World Cup 2010 sau một mùa giải chói sáng tại Birmingham. Cùng với bộ đôi trung vệ Scott Dann và Roger Johnson, Hart đã giúp Birmingham trở thành một trong những đội bóng có hàng thủ tốt nhất Premier League mùa này.



6. Richard Dunne (từ Manchester City tới Aston Villa – 5,5 triệu bảng)



Ngay ở mùa giải đầu tiên tại Villa Park, Dunne cùng với James Collins đã hợp thành một bộ đôi trung vệ chơi rất ăn ý, giúp Aston Villa luôn có mặt trong nhóm các đội cạnh tranh cho vị trí thứ 4.



5. Adam Johnson (từ Middlesbrough tới Manchester City – 7 triệu bảng)



Thuận cả hai chân, nhanh nhẹn, cộng với kỹ thuật cá nhân thiên bẩm, Johnson đã nhanh chóng chiếm được một vị trí chính thức tại Man City sau khi rời bỏ đội hạng Nhât Middlesbrough. Phần thưởng cho tài năng trẻ của Man City là một suất trong màu áo ĐT Anh.



4. Darren Bent (từ Tottenham tới Sunderland – 10 triệu bảng)



Ghi được 24 bàn ngay trong mùa giải đầu tiên tại sân The Light, Bent chính là một trong những tiền đạo người Anh “mắn” bàn nhất tại Premier League mùa này bên cạnh Wayne Rooney. Với 24 bàn ghi được, tiền đạo của Sunderland chỉ kém Didier Drogba (29) và Rooney (26) trong danh sách Vua phá lưới.



3. Luis Antonio Valencia (từ Wigan tới Manchester United – 16 triệu bảng)



Từng được nhìn nhận là một sự đầu tư mạo hiểm của Sir Alex Ferguson, đặc biệt là phí chuyển nhượng khá cao đối với một cầu thủ còn vô danh, nhưng tiền vệ người Ecuador đã nhanh chóng hòa nhập với lối chơi của M.U. Valencia tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở những pha tạt bóng chính xác từ cánh phải và Rooney chính là người được hưởng lợi nhiều nhất.



2. Thomas Vermaelen (từ Ajax tới Arsenal – 10 triệu bảng)



Bản hợp đồng đắt giá hiếm hoi của Arsenal trong vài mùa giải gần đây và Vermaelen đã chứng tỏ tại sao HLV Arsene Wenger phải bỏ ra tới 10 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Ajax. Trung vệ người Bỉ chính là cầu thủ chơi hay nhất trong hàng thủ của Arsenal, vốn chơi không thật sự chắc chắn trong mùa giải này.



1. Carlos Tevez (từ Manchester United tới Manchester City – 25 triệu bảng)



Với 23 bàn thắng ghi được tại Premier League mùa này sau khi gia nhập Man City từ M.U, Tevez suýt chút nữa đã giúp đội bóng áo Xanh giành vé dự Champions League mùa tới. Không chỉ là chân sút xuất sắc nhất của Man City trong mùa giải này, Tevez còn nhận được sự yêu mến từ các CĐV dù đây mới là mùa bóng đầu tiên của tiền đạo này tại sân City of Manchester.

Theo Vũ Mạnh (TT&VH Online / Telegraph)