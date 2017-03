10 ngoại binh hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Sami Hyppia (áo đỏ) là một trong những hậu vệ hay nhất lịch sử Liverpool, không chỉ trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Sau khi được mua về từ Willem II Tilburg năm 1999, trung vệ người Hà Lan nhanh chóng trở thành hòn đá tảng, đóng vai trò chủ chốt trong thành công của Liverpool những năm đầu 2000. Với Hyppia trong đội hình, Liverpool đoạt cú ăn ba Cup Liên Đoàn - Cup FA - Cup UEFA năm 2001, vô địch Champions League 2005.

Paulo Di Canio không được thừa nhận ở đất mẹ Italy, nơi anh khoác áo cả Juventus, Napoli và Milan. Trong những năm đầu sang Anh đá cho Sheffield Wednesday, ấn tượng về tiền đạo này cũng chỉ dừng ở mức nhàn nhạt. Nhưng kể từ khi gia nhập West Ham năm 1999, Di Canio mới thật sự thăng hoa và trở thành cái tên được yêu thích bậc nhất ở CLB này cũng như cả giải Ngoại hạng vì tinh thần màu cờ sắc áo và tinh thần thể thao cao thượng. Sau khi giải nghệ, ông tiếp tục gắn bó với bóng đá Anh nhưng ở cấp độ thấp hơn với đội League Two, Swindon Town.

Thoạt đầu, mức phí 24 triệu bảng mà Chelsea bỏ ra để mua Didier Drogba khiến không ít nhà chuyên môn phải nhíu mày nghi ngờ. Nhưng định kiến ban đầu đó sớm nhường chỗ cho sự ngưỡng mộ, thán phục khi Drogba trở thành tượng đài ở Stamford Bridge và là biểu tượng cho sức chiến đấu, khát vọng chiến thắng và thành công của Chelsea trong kỷ nguyên Abramovich. Trong tám năm gắn bó, tiền đạo người Bờ Biển Ngà ghi 157 bàn, ba lần vô địch Ngoại hạng Anh và một lần đăng quang ở Champions League.

Được chính HLV Alex Ferguson mô tả là “món hời thế kỷ”, Peter Schmeichel gia nhập MU năm 1991 với giá… 505.000 bảng. “Người Khổng Lồ Đan Mạch” được xem như thủ môn hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh cũng như bóng đá thế giới và là điểm tựa vững chắc cho thành công vang dội của MU những năm 1990.

Trong năm năm khoác áo Newcastle rồi Tottenham (1995-2000), David Ginola đơn giản là cầu thủ chạy cánh hay nhất bóng đá Anh. Mọi thứ anh thể hiện trên sân cỏ thời điểm ấy đều được xem là kỳ ảo, phi thường và sau hai năm chơi cho một Newcastle đậm chất cống hiến của Kevin Keegan, lãng tử người Pháp này lên London đá cho Tottenham, giúp CLB này đoạt Cup Liên đoàn năm 1999, còn cá nhân anh thì giật cú đúp giải thưởng Cầu thủ hay nhất của Hiệp hội cầu thủ Anh và Hiệp hội phóng viên thể thao Anh.

Sau năm năm đỉnh cao này, Ginola còn đá cho Aston Villa và Everton hai mùa giải, đồng thời trở thành một ngôi sao trong lĩnh vực quảng cáo dầu gội đầu, trước khi giải nghệ hè 2002.

Eric Cantona hay “Vua Eric” - như cách nhiều CĐV vẫn gọi ông - là một trong những cầu thủ vĩ đại của MU và được xem như chất xúc tác mở ra giai đoạn MU thống trị sân chơi Ngoại hạng Anh. Trước khi tới Old Trafford và trở thành huyền thoại, Cantona từng cùng Leeds vượt qua MU để vô địch giải hạng nhất Anh trong mùa giải cuối cùng mang tên này (trước khi đổi thành Ngoại hạng Anh từ 1992). Ferguson đưa anh về Old Trafford vào tháng 11/1992 với mức phí bèo bọt 1,2 triệu bảng và phần còn lại của mối lương duyên này đơn giản là một phần lịch sử của MU.

Gianfranco Zola được xem như người tiên phong, mang lại tầm vóc mới cho Chelsea trước kỷ nguyên vàng son gắn liền với những đồng rup của Roman Abramovich. Sau khi đến từ Parma với giá 4,5 triệu bảng năm 1996, Zola nhanh chóng trở thành đầu tàu đưa Chelsea tới những thành công chưa từng thấy của họ vào thời điểm đó, mà đỉnh cao là chiếc Cup C2 châu Âu năm 1998 nhờ Zola ghi bàn duy nhất trong trận chung kết. Sau khi ông ra đi năm 2003, dù CLB không quyết định treo vĩnh viễn, không cầu thủ Chelsea nào thuộc thế hệ tiếp theo chọn số áo 25 của Zola, như một cách thể hiện sự trân trọng với những đóng góp to lớn của danh thủ Italy cho CLB.

Khi anh gia nhập MU hè 2003 với bản hợp đồng 12,24 triệu bảng, Cristiano Ronaldo được cho là gặp may mắn vì lọt vào mắt xanh của HLV Alex Ferguson và được ông đưa về sân Old Trafford. Tuy nhiên, khi anh sang Real Madrid sáu năm sau đó theo bản hợp đồng trị giá 80 triệu bảng, MU hẳn phải thấy họ may mắn vì thu lại món tiền lãi kỷ lục. Ronaldo ra đi, mang theo một gia tài đồ sộ với 118 bàn thắng, trong đó có 42 bàn được ghi chỉ trong một mùa giải, một Quả Bóng Vàng năm 2008, một danh hiệu Champions League và ba chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Dennis Bergkamp là nhân vật chủ chốt trong mọi đội bóng hay nhất mà Arsenal từng có dưới triều đại HLV Arsene Wenger, nhưng nhà cầm quân người Pháp không trực tiếp tuyển mộ anh. Trong một mùa giải ngắn ngủi dẫn dắt Arsenal và không để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn của Bruce Rioche, quyết định của HLV này về việc phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB hè 1995, chi 7,5 triệu bảng đưa Bergkamp về từ Inter Milan giúp Arsenal có một trong những thương vụ hời nhất mọi thời đại. “Người Hà Lan Bay” này truyền cảm hứng giúp Arsenal đoạt hai cú đúp Ngoại hạng Anh - Cup FA các năm 1998 và 2002, cùng chiến công phi thường vô địch Ngoại hạng Anh với thành tích bất bại mùa 2003-2004.

Sau vụ chuyển nhượng trị giá 11 triệu bảng từ Juventus năm 1999, Thierry Henry thăng tiến chóng mặt và trở thành cảm hứng giúp Arsenal chơi thứ bóng đá hay bậc nhất moi thời đại trong lịch sử môn bóng đá ở Anh. Tiền đạo người Pháp xô đổ tượng đài Ian Wright để trở thành chân sút tốt nhất lịch sử Arsenal với 288 bàn thắng. Trong tám năm khoác áo “Pháo Thủ”, Henry có hai chức vô địch Ngoại hạng Anh, ba Cup FA và hai Siêu Cup Anh.

