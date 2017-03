10 phút cuối, Milan ngược dòng đả bại Fio

Fiorentina đã không thể cản bước được AC Milan.







Trở lại diễn biến chính trận đấu, chỉ mất khoảng 15 phút vây hãm, đội chủ nhà đã có dịp ăn mừng khi vượt lên dẫn trước. Phút 13, từ pha tấn công nhanh, Vargas nhả bóng thuận lợi cho Jovetic. Cú đá nửa chuyền nửa sút của cầu thủ này vô tình giúp Gilardino chạm nhẹ vào bóng trước khi làm tung lưới Abbiati mở tỷ số trận đấu. Có được lợi thế từ khá sớm, La Viola chủ động tấn công đồng thời phong tỏa các mũi nhọn bên phía Milan. Chính bởi vậy khoảng 30 phút đầu tiên, đoàn quân HLV Leonardo gần như không tạo được pha bóng đáng kể nào. Phút 32, đội trưởng Ambrosini bị chấn thương buộc phải rời sân và Mathieu Flamini vào thay. Cũng từ lúc này, hàng tiền vệ Milan được củng cố và bắt đầu gia tăng sức ép lên khung thành thủ môn Frey.







Phút 39, chính Flamini tung cú sút đầy uy lực từ ngoài vòng cấm địa. Bóng đi qua tầm kiểm soát của Frey nhưng đáng tiếc lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. 4 phút sau, pha chuyền vào của Pato đưa bóng đi ngang khung thành Fio nhưng cả Ronaldinho lẫn Borriello không thể tiếp cận thành công. Sang hiệp hai, nhận thấy chủ nhà có dấu hiệu xuống sức, đội bóng sọc đỏ đen bắt đầu triển khai các miếng đánh linh hoạt. Đồng thời nhằm tăng cường sức tấn công biên, Jankulovski được tung vào sân.



Dù vậy trước lối chơi phòng ngự chủ động của chủ nhà, Milan gặp khó khăn đáng kể trong việc tiếp cần cầu môn đối phương. Trong khi đó, một số tình huống phản công chớp nhoáng đủ khiến BHL Milan phải thót tim. Và tưởng chừng đội bóng thành Florence có được bàn gia tăng cách biệt khi Montolivo bị Thiago Silva kéo ngã trong vòng cấm địa. Trọng tài cho chủ nhà hưởng phép lợi thế và cú sút từ khoảng cách 11m của Keirrison đã bị Abbiati vô hiệu hóa ngoạn mục.







Đội hình thi đấu:

Fiorentina:

Frey - De Silvestri, Kroldrup, Natali (Gobbi 46’), Felipe - Montolivo, Donadel, Vargas - Marchionni, Jovetic (Zanetti 59’) - Gilardino (Keirrison 62’).

Milan

Abbiati - Abate, Nesta, Thiago Silva, Bonera (Jankulovski 65’) - Gattuso (Huntelaar 76’), Pirlo, Ambrosini (Flamini 32’) - Pato, Borriello, Ronaldinho.

Theo Vũ Phong (Dân trí)



Đang có phong độ khá ổn định thời gian gần đây nên trận đá bù với Fiorentina (lịch ban đầu là ngày 19/12/2009 bị hoãn lại do bão tuyết) là cơ hội tốt để AC Milan giành lại ngôi nhì bảng từ tay AS Roma đồng thời rút ngắn đáng kể khoảng cách với ĐKVĐ Inter.Trong khi đó, Fiorentina với sự vắng mặt của Gamberini, Santana và đặc biệt là Adrian Mutu (bị treo giò do phản ứng dương tính chất kích thích) đã thi đấu vô cùng kém cỏi khi chỉ giành được 1 thắng và 1 hòa trong 6 trận gần đây nhất. Chính bởi vậy, dù chân sút chủ lực Alberto Gilardino kịp làm tung lưới đội bóng cũ nhưng chủ sân Artemio Franchi đã không tránh được một thất bại khi trong 10 phút cuối trận, sự bùng nổ của Huntelaar và Pato đã giúp AC Milan thắng chung cuộc 2-1.Bỏ lỡ tình huống ngon ăn đó, Fiorentina đã phải trả giá trong 10 phút cuối khi AC Milan bất ngờ bùng nổ, dồn sức tấn công. Phút 81, pha bật tường như đá tập với Ronaldinho tạo điều kiện để Huntelaar thoát xuống. Một cú sút quyết đoán vào góc gần đã không cho Frey cơ hội cản phá. Tỷ số được san hòa 1-1. Và trong lúc các CĐV trên sân đều nghĩ đến một kết quả hòa thì ở phút bù giờ thứ hai, lại là Ronaldinho với pha đảo bóng và treo vào thuận lợi. Trong lúc các hậu vệ Fio bị hút về phía Borriello thì Pato thoải mái tung cú demi volley chuẩn xác ấn định chiến thắng 2-1 đầy vất vả cho AC Milan.Tại một trận đấu bù khác, Udinese đã phá hỏng màn ra mắt của tân HLV trưởng Pasquale Marino tại Cagliari với chiến thắng 2-1. Dù Jeda giúp đội khách vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 3 nhưng hai pha lập công của Sanchez và Di Natale trong vòng 2 phút đã giúp Ngựa vằn thành Udine có được trọn vẹn 3 điểm.