10 sự kiện đáng chờ đợi của bóng đá thế giới năm 2013

Sự kiện M.U đối đầu Real tại vòng 1/8 Champions League rất được chờ đợi

Messi phá kỷ lục Quả bóng vàng?

Ngày 7/1 tới, FIFA sẽ công bố chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng 2012. Và rất nhiều khả năng đó là thời điểm Messi đi vào lịch sử bóng đá thế giới với kỷ lục 4 lần liên tiếp đoạt danh hiệu cao quý này. Hiện Messi và Platini đồng sở hữu kỷ lục 3 lần liên tiếp đoạt bóng vàng. So với 2 ứng viên khác là Ronaldo và Iniesta, ngôi sao người Argentina đang có nhiều cơ hội chiến thắng hơn hẳn.



CAN 2013 (19/1 - 10/2)

CAN 2013 là giải đấu lớn đầu tiên trong năm 2013. Mặc dù chưa thể so với World Cup hay EURO nhưng giải vô địch châu Phi vẫn có sức hút riêng với bất ngờ luôn tiềm ẩn. Sau hiện tượng Zambia tại CAN 2012, liệu bất ngờ có nối tiếp, hay là lúc các thế lực cũ như Ai Cập, Nam Phi, Bờ Biển Ngà lập lại trật tự?



Thị trường chuyển nhượng bùng nổ?

Ronaldo rời Real Madrid, Falcao chia tay Atletico Madrid, Neymar bỏ Santos. Đó là những vụ chuyển nhượng “bom tấn” được chờ đợi nhất trong năm 2013. Không chỉ vậy, bóng đá châu Âu sẽ còn rung chuyển bởi “cơn điên” chưa có hồi kết của PSG hay các đội bóng Nga. Chelsea, Man City cũng sẽ “góp gió” vào “cơn bão” chuyển nhượng năm nay.

Nhiều khả năng, Messi sẽ vượt tiền bối Platini về số lần giành Quả bóng vàng

Đối đầu Real Madrid - Man Utd (13/2 & 5/3)



Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Real Madrid và Man Utd tại vòng 1/8 Champions League sẽ hâm nóng mùa Đông lạnh lẽo ở châu Âu. Ai trong hai đại gia này bị loại cũng đem lại sự tiếc nuối cho NHM. Nhưng chắc chắn họ sẽ cống hiến hai bữa tiệc bóng đá tại Bernabeu và Old Trafford, nơi Ronaldo tái ngộ những người đồng đội cũ.



Chung kết Champions League tại Wembley (25/5)

Trận cầu đỉnh cao nhất trong năm sẽ diễn ra tại “thánh đường” Wembley (London). Đây là món quà mà UEFA dành tặng cho LĐBĐ Anh nhân kỷ niệm 150 năm ngày thành lập. Năm 2011, Wembley cũng tổ chức trận chung kết Champions League và tại đó, Barcelona đã giành thắng lợi thuyết phục 3-1 trước Manchester United.



Mourinho đi đâu về đâu?

Tương lai của Người đặc biệt hiện là đề tài tốn nhiều giấy mực của báo giới. Thành tích thất vọng của Real Madrid khiến chiếc ghế của Mourinho lung lay dữ dội. Trong khi bản thân chiến lược gia người BĐN cũng hé lộ khả năng quay về Anh hoặc dẫn dắt ĐT BĐN. Tất cả sẽ được quyết định vào cuối mùa giải này.



Sir Alex nghỉ hưu hay không?

Dave Whelan, chủ tịch Wigan và là bạn chí cốt của Sir Alex Ferguson, từng tiết lộ rằng HLV người Scotland sẽ giải nghệ vào cuối mùa giải 2012/13 vì lý do sức khỏe. Về phía Sir Alex, ông chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào. Nhưng ở tuổi 71, vị tướng già của Man Utd hiểu rõ giới hạn của mình. HLV vĩ đại nhất của bóng đá thế giới đương đại sẽ nghỉ hưu vào năm 2013?



FIFA Confederations Cup 2013 (15-30/6)

Ở cấp độ ĐTQG, FIFA Confederations Cup là giải đấu đáng chờ đợi nhất năm 2013. Giải đấu được xem như tiền World Cup 2014 này quy tụ nhiều anh tài của bóng đá thế giới như Brazil, TBN, Italia, Mexico, Nhật Bản… NHM đang rất mong chờ một trận chung kết giữa TBN và Brazil, hai đội bóng có lối chơi quyến rũ nhất hiện nay.



Giải VĐTG U20 (21/6 - 13/7)

Rất nhiều tên tuổi lừng lẫy từng được phát hiện nhờ sân chơi U20 thế giới như Maradona (1979), Dani Alves (2003), Messi (2005), Aguero (2007)… Năm nay, giải U20 thế giới do Thổ Nhĩ Kỳ đăng cai hứa hẹn giới thiêu một lứa tài năng mới với những Pogba (Pháp), Insua (TBN)… Hãy chờ đợi giải đấu của nhiệt huyết và khát khao tuổi trẻ.



CONCACAF Gold Cup 2013 (7-28/7)

Giải đấu cao nhất khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe vốn là cuộc ganh đua tay đôi giữa hai thế lực hàng đầu Mexico và Mỹ. Mexico lên ngôi cả hai kỳ giải gần đây (2009, 2011) nhưng năm nay rất có thể quyền lực sẽ thuộc về người Mỹ. Với tư cách chủ nhà, đội bóng xứ cờ hoa đang có nhiều cơ hội để lần thứ 5 đăng quang tại sân chơi này.