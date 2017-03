10 vụ chuyển nhượng hỏng ăn đáng tiếc nhất trong lịch sử

10) Frank Worthington: Huddersfield Town - Liverpool (1972) Được so sánh với George Best, Worthington đã hoàn tất hầu hết các thủ tục để chuyển tới thi đấu cho Liverpool. Tuy nhiên, anh đã không thể vượt qua được cuộc kiểm tra y tế do có những triệu chứng về bệnh cao huyết áp. HLV huyền thoại Bill Shankly đã khuyên Frank nghỉ ngơi vài tuần để quay trở lại kiểm tra nhưng anh lại dành khoảng thời gian đó vào rượu chè và một lần nữa không thể vượt qua được cuộc kiểm tra. 9) Ronaldinho: Paris Saint Germain - Real Madrid (2003) Nhìn lại những gì Ronaldinho đã làm được trong màu áo Barca, Real Madrid hẳn phải rất tiếc nuối khi đã từ chối không ký hợp đồng với “tài năng trẻ” của đội tuyển Brazil lúc đó. Lý do được đội bóng hoàng gia TBN đưa ra là Ronnie quá xấu để gia nhập Galacticos. 8) Preben Elkjaer: Lokeren - Arsenal (1984) Ngôi sao của Đan Mạch thời điểm đó tưởng như đã chuyển tới thi đấu cho Arsenal nhưng cuối cùng lại thật bại vì đội bóng chủ sân Highbury (sân cũ của The Gunners) không thể đáp ứng được mức giá mà Lokeren đưa ra. The Gunners sau đó đã ký hợp đồng với cầu thủ 31 tuổi Paul Mariner và chứng kiến Elkjaer tỏa sáng và giúp Verona giành được Scudetto mùa bóng 1984-1985. 7) Luis Figo: Sporting Lisbon - Parma/Juventus (1995) Ở tuổi 22, Figo đã chuẩn bị chuyển tới thi đấu ở Serie A, giải đấu lớn nhất hành tinh lúc đó. Tuy nhiên, tuyển thủ Bồ Đào Nha lại ký hợp đồng với cả Parma và Juventus và đã bị cấm thi đấu tại Serie A trong 2 năm. Không thể đợi được khoảng thời gian quá dài đó, Figo đã chuyển sang thi đấu cho Barca như là một phương án thay thế nhưng lại tỏa sáng rực rỡ tại sân Nou Camp. 6) Johan Cruyff: Ajax - Dumbarton (1982) Huyền thoại của Hà Lan tưởng như đã thực hiện một vụ chuyển nhượng “điên rồ” tới CLB của Scotland, Dumbarton. Những tranh cãi với Ajax đã khiến Cruyff có ý định chuyển tới thi đấu cho Dumbarton nhưng cuối cùng đã làm các nhà báo ở nước này thất vọng vì cái tin huyền thoại Hà Lan chuyển tới Scotland thi đấu đã không bao giờ xuất hiện trên trang nhất của họ. 5) Alan Shearer: Southampton - Manchester United (1992 & 1996) Lịch sử của Premier League có lẽ đã rất khác nếu Shearer đồng ý gia nhập Quỷ đỏ thay vì đồng ý chuyển tới thi đấu cho Blackburn Rovers năm 1992. Nếu Shearer tới, MU sẽ không bao giờ mua Eric Cantona và tiền đạo của tuyển Anh sẽ có nhiều hơn những danh hiệu trong bộ sưu tập cá nhân của mình. Năm 1996, Shearer lại một lần nữa từ chối MU để chuyển tới Newcastle United bằng một bản hợp đồng kỷ lục. 4) Cristiano Ronaldo: Sporting Lisbon - Juventus (2003) Sự việc này chỉ mới được sáng tỏ gần đây khi Ronaldo tiết lộ chủ tịch Luciano Moggi của Lão phu nhân lúc đó đã chấp thuận để đưa ngôi sao tuổi teen Cristiano Ronaldo về Del Anpil. Tuy nhiên việc Marcelo Salas không chấp thuận di chuyển theo chiều ngược lại để tới Bồ Đào Nha thi đấu đã phá hỏng thương vụ này. 3) Diego Maradona: Argentinos Juniors - Sheffield United (1978) Đội bóng đầy tham vọng Sheffield United đã rất muốn có tài năng trẻ của Argentina trong đội hình. Nhưng cuối cùng cái giá 600.000 bảng mà Argentinos Juniors đưa ra đã khiến CLB nước Anh chùn bước. Thay vì Maradona, họ đã bỏ ra 160.000 bảng cho người đồng hương của Cậu bé vàng Alex Sabella 2) Pele: Santos - Real Madrid/Juventus (Thập kỷ 60) Vua bóng đá chưa bao giờ chơi bóng tại châu Âu nhưng vào thập kỷ 60 của thế kỷ trước cả Real Madird và Juventus đều đã rất khao khát có được tài năng trẻ này. Juventus hầu như đã đạt được một thỏa thuận với Santos nhưng sự can thiệp của chính phủ Brazil đã khiến cho thỏa thuận này đổ vỡ. Cuối cùng, Pele đành phải đợi tới năm 35 tuổi để có thể ra nước ngoài thi đấu, nhưng đó vẫn không phải là châu Âu mà là đội bóng New York Cosmos của Mỹ vào năm 1975.



1) Alfredo di Stefano: Millionarios - Barcelona (1953) Nếu đi tìm câu hỏi cho mối thù truyền kiếp giữa Real Madrid và Barcelona thì Alfredo di Stefano chính là câu trả lời. Barca tưởng như đã có được “Mũi tên bạc” thì những rắc rối về tài chính của những câu lạc bộ cũ của Stefano là River Plate và Millionarios đã giúp Real Madrid vào cuộc và cuối cùng chiến thắng để đưa Alfredo di Stefano về sân Bernabeu. Theo Bắc Việt (Bongdaso)