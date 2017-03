10.000 CĐV SL Nghệ An nhuộm vàng sân Thống Nhất

Lần đầu tiên có mặt ở sân khách nằm cùng bạn bè mới quen trên khán đài D sân Thống Nhất, CĐV đặc biệt Bá Kỳ sẽ trải nghiệm sức nóng ở đây, một cảm giác mà anh nghe nói “khán giả miền Nam nhiệt tình lắm”.

Bá Kỳ đã 29 tuổi, bị viêm đa khớp năm 12 tuổi khiến liệt nửa người. Anh cùng vợ nằm xe khách rong ruổi từ Nghệ An vào TP.HCM để xem đội bóng quê hương mình nhờ sự hỗ trợ chi phí đi lại từ HLV Nguyễn Đức Thắng. Giới hâm mộ Nghệ An không xa lạ với Bá Kỳ trận nào của SL Nghệ An trên sân Vinh cũng nằm trên đường piste chỗ cửa số 6. Đây cũng là lần đầu tiên Kỳ cùng vợ đi chơi xa đến thế.



Văn Thanh nỗ lực không cứu được HA Gia Lai trận thua thứ hai liên tiếp trên sân nhà. Ảnh: HUY PHẠM

Chủ tịch CLB Sài Gòn, ông Nguyễn Giang Đông, nói tình yêu bóng đá của Bá Kỳ đã làm ông hết sức cảm động. Chính sự nhiệt huyết của anh là một nguồn động lực cho những người làm bóng đá, giúp sân cỏ ngày càng đẹp hơn. Đội chủ sân Thống Nhất đã chuẩn bị các phương án chăm lo tối đa cho Bá Kỳ trên khán đài và trước trận đấu, CĐV đặc biệt này sẽ tặng hoa, giao lưu với cầu thủ hai đội.

Dự kiến có hàng ngàn sinh viên và người lao động xứ Nghệ ở TP.HCM và các vùng lân cận Bình Dương, Đồng Nai sẽ diễu hành, đến sân cổ động, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt trước và trong trận đấu. Các fan của SL Nghệ An trên sân Thống Nhất còn có màn xếp hình giống fan CLB Dortmund bên Đức thường làm.

Những trận còn lại đáng chú ý là thầy trò HLV Petrovic của đội Thanh Hóa là đội duy nhất bất bại ở V-League thi đấu tám trận đã thắng năm, hòa ba, dẫn đầu bảng xếp hạng. Họ sẽ gặp thử thách lớn trên sân Lạch Tray của Hải Phòng (VTV6 trực tiếp 17 giờ).