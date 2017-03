2 đội bóng nhà bầu Hiển đều thua

Cả hai đội bóng thuộc tầm kiểm soát của bầu Hiển bao gồm Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng dù vẫn giữ vị trí nhì, ba trên bảng xếp hạng nhưng đã chậm chân hơn Hải Phòng một bước.



Trọng tài Nasaruddin người Malaysia nhận nhiều sự quan tâm của khán giả trên sân Lạch Tray. Ảnh: QUANG THẮNG

Đáng khen cho đội bóng đất Cảng ở cuộc cạnh tranh sòng phẳng trực tiếp với Hà Nội đã lội ngược dòng ngoạn mục thắng 2-1.

Trời đổ cơn mưa nhẹ lạnh lẽo trên sân Lạch Tray nhưng các khán đài thì rất nóng với hơn 10.000 người hâm mộ cổ vũ cuồng nhiệt cho Hải Phòng. Ở khán đài VIP, bầu Hiển khoan khoái xem các cầu thủ Hà Nội T&T đá với tâm trạng thoải mái vì suốt 5 mùa bóng qua, họ chưa từng thua Hải Phòng.



Hà Nội T&T vui mừng với bàn thắng mở điểm của Samson. Ảnh: QUANG THẮNG



Ưu thế lịch sử ủng hộ Hà Nội T&T cộng thêm sự thiệt thòi của chủ nhà khi vắng cặp chân sút ngoại Fagan – Steven do án kỷ luật, cùng với tiền đạo hay nhất Văn Thắng chấn thương, khó ai nghĩ chủ nhà sẽ thắng, trừ giới hâm mộ của họ.

Trọng tài Nasaruddin người Malaysia điều khiển trận cầu đinh này rất thanh thản một khi các cầu thủ của hai đội cởi bỏ đi cảm giác bị ép uổng như vết hằn suy nghĩ lâu nay đối với trọng tài nội.

Ông Nasaruddin nhẹ nhàng theo sát mọi diễn biến và thẳng tay rút thẻ phạt mà không gặp bất phản ứng nhỏ nào. Bốn chiếc thẻ vàng cho hai đội và cả khi Gonzalo của Hà Nội T&T bị thẻ đỏ trực tiếp cũng không nghe nửa lời tranh cãi trọng tài ngoại.

Đội khách có bàn mở điểm ở phút 35 do công Hoàng Vũ Samson. Tuy nhiên, sự lơi lỏng của hàng phòng ngự Hà Nội T&T đã khiến họ phải ôm hận.

Trong cả hai bàn thắng của Hải Phòng trước các pha dứt điểm cận thành của Đình Bảo và Xuân Hùng ở hiệp 2, các hậu vệ Hà Nội T&T đều mắc lỗi kèm người.

Hải Phòng một mình một ngựa giữ vững ngôi đầu bảng trong sự bối rối của bầu Hiển khi ngoài Hà Nội T&T bị dứt mạch thắng, còn một đội bóng mạnh khác của ông là SHB Đà Nẵng thua ngược láng giềng QNK Quảng Nam 3-4.

Chủ sân Chi Lăng bất ngờ bị thủng lưới sớm ở phút thứ 4 sau pha dứt điểm khó của Claudecir cho đội khách. Thế nhưng SHB Đà Nẵng nhanh chóng lấy lại thế kèo trên với ba bàn thắng của Merlo, Nguyên Sa và Huy Toàn. Mới nửa hiệp 1, bàn thắng thứ năm được ghi do công Diao rút ngắn 2-3 cho QNK Quảng Nam.

Cứ ngỡ SHB Đà Nẵng bỏ túi 3 điểm khi thời gian cạn dần thì vào phút 82, đội trưởng Thanh Trung san bằng 3-3 cho đội nhà từ một cú sút phạt đền.

Đến phút 90+4, Đình Thắng đem về chiến thắng cho QNK Quảng Nam với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm ấn định 4-3.



Nhưng chủ nhà Hải Phòng mới là những người giành chiến thắng chung cuộc. Ảnh: QUANG THẮNG



V-League 2016 sẽ còn nhiều kịch tính ở giai đoạn nước rút cuối mùa giải khi hai đội bóng mạnh của bầu Hiển bất ngờ gặp khó ở thời điểm cần thắng nhất.

+ Các trận đấu khác: Đồng Tháp - Long An 1-3, HA Gia Lai - B. Bình Dương 3-1, Sài Gòn - Than Quảng Ninh 0-0, Cần Thơ - Sanna Khánh Hòa 0-1, SL Nghệ An -Thanh Hóa 1-0.