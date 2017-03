20 đội bóng công bố danh sách dự Premier League 2012-13

Theo đúng thời hạn, vào ngày 5/9, 20 đội bóng nước Anh đã chính thức công bố danh sách cầu thủ sẽ tham dự Premier League mùa này. Số lượng tối đa mà các CLB có thể đăng kí là 25 cầu thủ (không tính các cầu thủ ở độ tuổi U21). Theo điều lệ của BTC Premier League, các đội bóng có cầu thủ sinh từ ngày 1/1/1991 trở đi, sẽ không phải đăng kí lực lượng này cho sân chơi số 1 đảo quốc Sương mù. Bởi vậy, có thể hiểu được sự vắng mặt của khá nhiều ngôi sao trẻ như Oscar, Eden Hazard (Chelsea), Fabio Borini (Liverpool), Alex Oxlade-Chamberlain, Jack Wilshere (Arsenal), Federico Macheda, Nick Powell (Man Utd),… Trong danh sách mỗi đội bóng, theo quy định phải có tối thiểu 8 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của các đội bóng của Anh và Xứ Wales. Có nghĩa số lính đánh thuê chỉ được đăng ký tối đa 17 người. Do thuộc lứa U21, bộ 3 Oscar - Hazard - Piazon không cần nằm trong danh sách đăng kí của Chelsea tại Premier League mùa này Mặc dù có thể đăng kí 25 cầu thủ nhưng nhiều đội bóng không cần tận dụng hết số lượng này bởi họ đang sở hữu nhiều ngôi sao U21. Trong đó, phải kể tới Arsenal (23 cầu thủ), Chelsea, Liverpool (20 cầu thủ), Man City (22 cầu thủ), Man Utd (24 cầu thủ). Do đợi hoàn tất thủ tục chiêu mộ Michael Owen, Stoke City chưa kịp gửi danh sách chính thức. Danh sách đăng kí của 20 đội bóng tại Premier League 2012-13 ARSENAL: Andrey Arshavin, Mikel Arteta, Santi Cazorla, Marouane Chamakh, Andre Santos, Abou Diaby, Johan Djourou, Craig Eastmond, Lukasz Fabianski, Kouassi Yao, Kieran Gibbs, Olivier Giroud, Laurent Koscielny, Vito Mannone, Per Mertesacker, Lukas Podolski, Aaron Ramsey, Tomas Rosicky, Bacary Sagna, Sebastien Squillaci, Wojciech Szczesny, Thomas Vermaelen, Theo Walcott. U21: Francis Coquelin, Thomas Eisfeld, Emmanuel Frimpong, Carl Jenkinson, Alex Oxlade-Chamberlain, Jack Wilshere, Nico Yennaris. ASTON VILLA: Gabriel Agbonlahor, Marc Albrighton, Barry Bannan, Darren Bent, Ciaran Clark, Fabian Delph, Richard Dunne, Karim El Ahmadi, Shay Given, Brad Guzan, Christopher Herd, Brett Holman, Alan Hutton, Stephen Ireland, Eric Lichaj, Matthew Lowton, Ashley Westwood, Andrew Marshall, Charles N'Zogbia, Stiliyain Petrov, Enda Stevens, Ron Vlaar, Stephen Warnock, Joe Bennett, Christian Benteke. U21: Nathan Baker, Samir Carruthers, Natham Delfouneso, Gary Gardner, Andreas Weimann. CHELSEA: Petr Cech, Branislav Ivanovic, Cesar Azpilicueta, Ashley Cole, David Luiz, Ramires, Frank Lampard, Fernando Torres, Juan Mata, Victor Moses, John Obi Mikel, Florent Malouda, Paulo Ferreira, Marko Marin, Ross Turnbull, Daniel Sturridge, Gary Cahill, John Terry, Ryan Bertrand, Hilario. U21: Oscar, Eden Hazard, Josh McEachran, Lucas Piazon, Oriol Romeu. EVERTON: Victor Anichebe, Leighton Baines, Darron Gibson, Tony Hibbert, Phil Jagielka, Phil Neville, Leon Osman, Seamus Coleman, Sylvain Distin, Marouane Fellaini, Magaye Gueye, Johnny Heitinga, Tim Howard, Nikica Jelavic, Jan Mucha, Steven Naismith, Steven Pienaar, Kevin Mirallas, Bryan Oviedo. U21: Ross Barkley, Shane Duffy, Apostolos Vellios. FULHAM: Mark Schwarzer, Csaba Somogyi, David Stockdale, Neil Etheridge, Sascha Riether, Stephen Kelly, Aaron Hughes, Brede Hangeland, Philippe Senderos, John Arne Riise, Damien Duff, Ashkan Dejagah, Simon Davies, Chris Baird, Steve Sidwell, Mahamadou Diarra, Bryan Ruiz, Kieran Richardson, Mladen Petric, Hugo Rodallega, Dimitar Berbatov. U21: Matthew Briggs, Lauri Dalla Valle, Kerim Frei, Alexander Kacaniklic, Pajtim Kasami. LIVERPOOL: Daniel Agger, Joe Allen, Ossama Assaidi, Jamie Carragher, Sebastian Coates, Joe Cole, Donieber Marangan, Stewart Downing, Steven Gerrard, Peter Gulacsi, Jordan Henderson, Glen Johnson, Brad Jones, Jose Enrique, Martin Kelly, Lucas Leiva, Pepe Reina, Nuri Sahin, Martin Skrtel, Luis Suarez. U21: Fabio Borini, Conor Coady, John Flanagan, Jordon Ibe, Adam Morgan, Dani Pacheco, Jack Robinson, Jonjo Shelvey, Raheem Sterling, Danny Wilson, Samed Yesil. MAN CITY: Joe Hart, Micah Richards, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Joleon Lescott, James Milner, Samir Nasri, Edin Dzeko, Scott Sinclair, Alexander Kolarov, Sergio Aguero, Gareth Barry, David Silva, Gael Clichy, Kolo Toure, Richard Wright, Costel Pantilimon, Carlos Tevez, Yaya Toure, Maicon, Francisco Garcia, Mario Balotelli. U21: Devante Cole, John Guidetti, Abdul Razak, Kerim Rekik, Jack Rodwell, Luca Scapuzzi. MAN UTD: Anderson, Bebe, Alexander Buttner, Michael Carrick, Javier Hernandez, Tom Cleverley, David De Gea, Jonny Evans, Patrice Evra, Rio Ferdinand, Darren Fletcher, Ryan Giggs, Shinji Kagawa, Anders Lindegaard, Luis Nani, Rafael Da Silva, Wayne Rooney, Paul Scholes, Chris Smalling, Antonio Valencia, Robin van Persie, Nemanja Vidic, Danny Welbeck, Ashley Young. U21: Robbie Brady, Angelo Henriquez, Will Keane, Jesse Lingard, Federico Macheda, Nick Powell, Ryan Tunnicliffe, Scott Wootton. NEWCASTLE UTD: Romain Amalfitano, Shola Ameobi, Vurnon Anita, Demba Ba, Haten Ben Arfa, Yohan Cabaye, Papiss Demba Cisse, Fabricio Coloccini, Rob Elliot, Dan Gosling, Steve Harper, Jonas Gutierrez, Tim Krul, Sylvain Marveaux, Gabriel Obertan, James Perch, Danny Simpson, Ryan Taylor, Steven Taylor, Cheick Tiote, Mike Williamson, Francisco Jiminez. U21: Mehdi Abeid, Sammy Ameobi, Gael Bigirimana, Shane Ferguson, Nile Ranger, James Tavernier, Haris Vuckic. NORWICH CITY: Leon Barnett, Sebastian Bassong, Elliott Bennett, Ryan Bennett, Mark Bunn, Jacob Butterfield, David Fox, Javier Garrido, Grant Holt, Wes Hoolahan, Jonathan Howson, Simeon Jackson, Bradley Johnson, Simon Lappin, Chris Martin, Russell Martin, Steve Morison, Anthony Pilkington, John Ruddy, Robert Snodgrass, Andrew Surman, Alexander Tettey, Marc Tierney, Michael Turner, Steven Wittaker. QUEENS PARK RANGERS: Rob Green, Samba Diakite, Armand Traore, Shaun Derry, Anton Ferdinand, Clint Hill, Ji-Sung Park, Andrew Johnson, Djibril Cisse, Adel Taarabt, Shaun Wright-Phillips, Jamie Mackie, Nedum Onuoha, Stephane Mbia, Ryan Nelsen, Kieron Dyer, Fabio Da Silva, Hogan Ephraim, Junior Hoilett, Brian Murphy, Bobby Zamora, Julio Cesar, Alejandro Faurlin, Esteban Granero, Jose Bosingwa. READING: Simon Church, Shaun Cummings, Chris Gunter, Danny Guthrie, Ian Harte, Jem Karacan, Adam Le Fondre, Mikele Leigertwood, Jobi McAnuff, Alex McCarthy, Garath McCleary, Adrian Mariappa, Alex Pearce, Jason Roberts, Hal Robson-Kanu, Nicky Shorey, Jay Tabb, Stuart Taylor, Mikkel Anderson, Adam Federici, Kaspars Gorkss, Brynjar Gunnarsson, Noel Hunt, Jimmy Kebe, Pavel Pogrebnyak. SOUTHAMPTON: Danny Butterfield, Richard Chaplow, Jack Cork, Kelvin Davis, Steven Davis, Steve De Ridder, Ryan Dickson, Guly Do Prado, Jose Fonte, Jonathan Forte, Danny Fox, Jos Hooiveld, Adam Lallana, Rickie Lambert, Tadanari Lee, Emmanuel Mayuka, Jason Puncheon, Gaston Ramirez, Frazer Richardson, Jay Rodriguez, Morgan Scheiderlin, Danny Seaborne, Maya Yoshida. U21: Nathaniel Clyne, Paulo Gazzaniga, Luke Shaw, James Ward-Prowse. SUNDERLAND: Phil Bardsley, Titus Bramble, Wes Brown, Frazier Campbell, Lee Cattermole, Jack Colback, Carlos Cuellar, Steven Fletcher, Craig Gardner, Adam Johnson, Matt Kilgallon, Seb Larsson, James McLean, David Meyler, Simon Mignolet, John O'Shea, Danny Rose, Louis Saha, Stephane Sessegnon, David Vaughan, Keiren Westwood. U21: Dong Won Ji, Connor Wickham. SWANSEA CITY: Germaine Agustien, Leon Britton, Jonathan De Guzman, Nathan Dyer, Jose Manuel Flores, Mark Gower, Danny Graham, Pablo Hernandez, Ki Sung Yeung, Leroy Lita, Miguel Perez, Garry Monk, Luke Moore, Curtis Obeng, Wayne Routledge, Michu, Alan Tate, Neil Taylor, Gerhard Tremmel, Michel Vorm, Ashley Williams, Angel Rangel. U21: Kyle Bartley. TOTTENHAM: Heurelho Gomes, Carlo Cudicini, Brad Friedel, Hugo Lloris, Younes Kaboul, William Gallas, Emmanuel Adebayor, Jan Vertonghen, Benoit Assou-Ekotto, Sandro, Yago Falque, Gylfi Sigurdsson, Clint Dempsey, Aaron Lennon, Kyle Walker, Kyle Naughton, Michael Dawson, Mousa Dembele, Tom Huddlestone, Scott Parker, Jake Livermore, Jermaine Jenas, Gareth Bale, Jermain Defoe, David Bentley. U21: Thomas Carroll, Steven Caulker, Souleymane Coulibaly, Harry Kane, Adam Smith, Andros Townsend. WEST BROM: Chris Brunt, Luke Daniels, Craig Dawson, Graham Dorrans, Yassine El Ghanasst, Marc Antoine-Fortune, Ben Foster, Zoltan Gera, Gonzalo Jara Reyes, Billy Jones, Shane Long, Gareth McAuley, James Morisson, Youssouf Mulumbu, Boaz Myhill, Peter Odemwingie, Jonas Olsson, Goran Popov, Steven Reid, Liam Ridgewell, Markus Rosenberg, Gabriel Tamas, Jerome Thomas, Claudio Yacob. U21: Romelu Lukaku, George Thorne, Chris Wood. WEST HAM: Yossi Benayon, Andy Carroll, Carlton Cole, James Collins, Jack Collison, Guy Demel, Mohamed Diame, Alou Diarra, Stephen Henderson, Juusi Jaaskelainen, Matt Jarvis, Modibo Maiga, George McCartney, Mark Noble, Kevin Nolan, Joey O'Brien, Gary O'Neill, Winston Reid, Jordan Spence, Matt Taylor, James Tomkins, Ricardo Vaz Te. U21: Ravel Morison, George Moncur, Daniel Potts. WIGAN ATHLETIC: Ali Al-Habsi, Antolin Alcaraz, Jean Beausejour, Mauro Boselli, Emmerson Boyce, Gary Caldwell, Albert Crusat, Franco Di Santo, Maynor Figueroa, Jordi Gomez, David Jones, Arouna Kone, Adrian Lopez, Shaun Maloney, James McArthur, James McCarthy, Mike Pollitt, Ivan Ramis, Ronnie Stam, Ben Watson. U21: Ryo Miyaichi, Callum McManaman, Jordan Mustoe. Theo Hoàng Ngọc (Bongdaso)