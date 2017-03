20 năm qua, Totti chỉ chịu kém mỗi mình Leo Messi

Francesco Totti hiện là chân sút vĩ đại thứ hai trong lịch sử Serie A (Nguồn: AFP).

Ngày hôm qua, 28/3, Totti đã kỷ niệm 20 năm kể từ ngày ra mắt tại Serie A và hiện anh đang là chân sút vĩ đại thứ hai trong lịch sử giải đấu này với 226 bàn, chỉ xếp sau huyền thoại Silvio Piola (277).



Khi được hỏi “anh sẽ nghĩ đến cầu thủ nào nếu tự vấn lòng mình: ta sẽ không bao giờ làm được điều mà người đó làm,” đội trưởng của AS Roma đã không ngần ngại khẳng định: "Tôi chỉ nghĩ đến một người, đó là Messi.”



Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, cựu tuyển thủ Italy này khẳng đinh anh thích được làm việc với Jose Mourinho vì đó là một huấn luyện viên rất chuyên nghiệp, đồng thời tiết lộ suýt nữa thì anh đã là cầu thủ của Real Madrid.



Tuy nhiên, Totti nhấn mạnh anh không hối hận vì đã không ra nhập đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha hồi đó. Từ khi bước chân vào làng bóng đá đến giờ, Totti vẫn luôn chung thủy với màu áo bã trầu của AS Roma và là tấm gương sáng về lòng trung thành, bất chấp việc đã nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn.



Khi được hỏi ngoại trừ Messi và Cristiano, nếu được chọn ai đó cho Roma thì anh sẽ chọn ai, tiền đạo Francesco Totti trả lời rất nhanh: đó là Xavi.



Totti cũng cho rằng “Balotelli có thể trở thành một cầu thủ lớn mặc dù điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cái đầu của anh ấy”; “Cristiano là cầu thủ mạnh mẽ nhất mà tôi từng phải đương đầu”; “Batistura và Cassano là hai cầu thủ hợp gu nhất với tôi”.



Totti được các cổ động viên Rome yêu mến đặt cho biệt danh như Il Bimbo d'Oro (Cậu bé Vàng), Il Re di Roma (Vua thành Rome), hay Il Gladiatore (Võ sĩ giác đấu), đã từ chối AC Milan để gia nhập lò đào tạo của AS Roma, nơi anh đã trận ra mắt ngày 28/3/1993, với chiến thắng 2-0 trên sân của Brescia.



"Tôi không bao giờ quên ngày đầu tiên của câu chuyện tình, ở sân Rigamonti, giấc mơ đã thành sự thật," anh tâm sự.



Ban đầu Totti chơi ở vị trí trung phong, rồi dạt sang cánh trong sơ đồ 4-3-3 dưới thời Zdenek Zeman mùa 1997-98.



Cho dù không được dự World Cup 1998, nhưng một năm sau anh đã được bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Serie A, bắt đầu mở ra một giai đoạn hoàng kim trong sự nghiệp, đặc biệt là sau khi Fabio Capello tới dẫn dắt AS Roma.



Capello đã xây dựng đội bóng quanh Totti, với vai trò một 'trequartista' (tiền vệ tấn công, như một tiền đạo lùi). Mùa đó, Totti ghi 13 bàn giúp đội bóng bã trầu giành chức vô địch Serie A, Scudetto thứ ba trong lịch sử đội bóng.



Trong các năm 2000 và 2001, Totti đều được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Italy, song Euro 2000 là một kỷ niệm buồn khi đội Thiên thanh thua Pháp trong trận chung kết.



Mùa 2003-04, Totti được Capello đẩy lên chơi tiền đạo và anh ghi được 20 bàn, một đỉnh cao khác trong sự nghiệp, giúp Roma giành ngôi á quân. Nhưng mùa Hè năm đó cũng lại vô cùng đáng quên với Totti khi Italy bị loại từ vòng bảng Euro 2004, còn anh bị phạt nặng vì nhổ nước bọt vào mặt Christian Poulsen của Đan Mạch.



Đến năm 2006, Totti mới có thể giải tỏa hết nỗi buồn trong màu áo Thiên thanh khi góp công lớn giúp Italy của Marcello Lippi giành chức vô địch.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của Totti là chức vô địch Serie A cùng Roma (Nguồn: AFP)

Ở mùa giải ngay sau đó, anh ghi được 26 bàn để đoạt ngôi Vua phá lưới Serie A. Hiện Totti còn kém Piola 49 bàn, song hợp đồng giữa anh với Roma sẽ hết hạn vào cuối mùa tới./.

Theo Bảo Vân Nhi (Vietnam+)