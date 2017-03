4 nấc thang đến ngôi vô địch

Ngay phía sau Hải Phòng là SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh chỉ kém Hải Phòng 1 điểm. Còn bốn vòng đấu nữa, cuộc đua tam mã này hứa hẹn nhiều hấp dẫn.

Nấc thang thứ I: Vòng 23, nút chặn sân khách

Hải Phòng sẽ đến Cần Thơ làm khách. Ưu thế nghiêng về đội bóng đất cảng bởi Cần Thơ nội lực không bằng lại đã đạt chỉ tiêu. Tương tự, SHB Đà Nẵng đến Nha Trang làm khách trước Sanna Khánh Hòa. Tuy nhiên, đây lại là một trận đấu khó khăn cho thầy trò HLV Huỳnh Đức khi chủ sân Nha Trang là đối thủ kỵ rơ. Nhiều khả năng SHB Đà Nẵng sẽ chia điểm, thậm chí là trắng tay.

Ngược lại, Than Quảng Ninh di chuyển từ Cần Thơ về tiếp HA Gia Lai trên sân nhà. Ưu thế nghiêng về chủ nhà nhưng coi chừng ngựa về ngược khi HA Gia Lai đang rất hưng phấn với bốn trận thắng liền.

Nhiều khả năng sau lượt trận này sẽ có thay đổi vị trí thứ nhì và ba trên bảng tổng sắp.





Hải Phòng lần lượt gặp Cần Thơ, QNK Quảng Nam, Long An và SL Nghệ An. Để vô địch, họ không được sẩy chân trận nào. Ảnh: XUÂN HUY

Nấc thang thứ II: Vòng 24, Hải Phòng gặp “đàn em” của SHB Đà Nẵng

QNK Quảng Nam sẽ là đối thủ khó chơi của Hải Phòng khi đội này về lại sân nhà. Họ đá cho họ nhưng còn nhìn những người “anh em” cùng “ông chủ” với mình nên sẽ căng sức ra đá bằng mọi giá để ngăn chủ nhà Hải Phòng lấy trọn 3 điểm. Đây cũng là thách thức lớn nhất cho Hải Phòng trong bốn nấc thang còn lại.

Cùng lúc, SHB Đà Nẵng tiếp người “anh em” khác là Sài Gòn. Khả năng một chiến thắng đồng thời ít mất sức, ít thẻ phạt rất dễ xảy ra trên sân Chi Lăng.

Trong khi đó, Than Quảng Ninh làm khách tại Thanh Hóa và đây là trận “xương” nhất của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Nếu Thanh Hóa chơi như đã từng hòa Hải Phòng ở vòng 22 thì rất khó để Than Quang Ninh mang điểm về.

Nhiều khả năng sau nấc thang thứ II, SHB Đà Nẵng sẽ lấy lại vị trí thứ nhì.

Nấc thang thứ III: Vòng 25, lửa thử vàng cho Than Quảng Ninh

Hải Phòng sẽ vào Long An làm khách. Với sự tương quan lực lượng thì nỗ lực tìm chiến thắng của Hải Phòng sẽ được đền đáp, nhất là Long An đến thời điểm này không còn quẫy cựa để thoát khỏi suất play off.

SHB Đà Nẵng tiếp tục nằm nhà tiếp HA Gia Lai. Sân nhà cộng với ưu thế trận trước không mất sức, SHB Đà Nẵng sẽ có trọn 3 điểm dù HA Gia Lai có gồng lên đá.

Căng nhất là Than Quảng Ninh sẽ tiếp Hà Nội T&T. HLV Phan Thanh Hùng sẽ gặp các học trò cũ bên kia chiến tuyến trong một trận đấu “sống còn”. Hà Nội T&T sẽ cố gắng đánh bại Than Quảng Ninh hoặc ít ra là một trận hòa với đội bóng đất mỏ.

Nhiều khả năng sau vòng đấu này Hải Phòng vẫn giữ được ngôi đầu.

Nấc thang cuối cùng: Vòng 26, SL Nghệ An sẽ “quyết định” ngôi vua?

Hải Phòng về lại sân nhà tiếp SL Nghệ An. Một trận đấu dễ mà khó với đội bóng đất cảng nếu họ muốn có trọn 3 điểm để vô địch. Lịch sử rất căng khi hai đội này chạm trán nhau nhưng lượt cuối nếu là trận Hải Phòng cần 3 điểm để vô địch thì có thể sẽ khác.

SHB Đà Nẵng gặp đội chót bảng Đồng Tháp trên sân Cao Lãnh còn Than Quảng Ninh làm khách trước Sanna Khánh Hòa.

Nếu để Hải Phòng tự quyết định số phận của mình thì hai đội SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh sẽ khó trông chờ vào một kết quả thuận lợi để soán ngôi.

Khó khăn lớn nhất cho Hải Phòng là mật độ thi đấu dày lại phải liên tục di chuyển bốn trận với bốn lần giật ra giật vào với những trận đấu ở ba miền đất nước trái khí hậu với nhau. Bên cạnh đó, trận gặp QNK Quảng Nam sẽ là một trận mang tính bản lề đồng thời các học trò HLV Trương Việt Hoàng phải giữ được phong độ tốt và không được sẩy chân.

Các đội SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh ngoài việc kiếm trọn điểm còn phải chờ Hải Phòng một lần sẩy chân.