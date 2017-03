4 “sao mai” HA.GL-JMG có buổi tập đầu tiên ở Arsenal

4 “pháo thủ” trẻ đến từ lò HA.GL- Arsenal JMG đã có buổi tập nhẹ để làm quen với khí hậu.

Từ Anh Quốc, 4 cầu thủ trẻ của HA.GL – Arsenal JMG cho biết: "Chúng tôi đã đến London bình an". Bốn ngôi “sao mai” này cũng cho nói thêm: "Thời tiết ở London rất lạnh, vào thời điểm này giao động từ 2 độ C đến 5 độ C. Chính vì thế, họ phải cẩn trọng với “đối thủ” này".



Một điều cần quan tâm nữa, đó chính là việc lệch múi giờ. Theo giờ GMT +7, London trễ hơn Hà Nội 7 giờ bởi vậy các em vẫn chưa cân bằng được nhịp sinh học. Theo đại diện CLB Arsenal, vừa đến London nhưng 4 “pháo thủ” trẻ đến từ lò HA.GL- Arsenal JMG đã có buổi tập nhẹ để làm quen với khí hậu.



Đặc biệt, hôm qua (7/12), 4 cầu thủ trẻ của Học viện bóng đá HA.GL – Arsenal JMG đã vượt qua kỳ kiểm tra sức khỏe và đã được mua bảo hiểm cho đôi chân. Chiều nay (8/12), 4 cầu thủ này sẽ được dự khán trận đấu giữa đội 1 Arsenal và West Bromwich tại giải Ngoại hạng Anh.



Sau ngày 8/12, họ sẽ bắt đầu bước vào tập luyện cùng với các “pháo thủ” trẻ tại Trung tâm huấn luyện của The Gunners.

Theo Đức Nguyễn (Bongdaplus)