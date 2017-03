…So với mùa hạng Nhất vừa qua thì V- League 2015 là gấp đôi với chiến dịch thăng hạng của Cần Thơ. Một số tiền rất lớn. Thực tế thì chỉ cần tích cóp chi phí hai năm, bóng đá Cần Thơ có thể tạo ra một học viện bóng đá ngon lành tại “thủ phủ” của miền Tây vốn có nhiều thế mạnh so với Đồng Tháp, An Giang hay Long An, Kiên Giang…

45 tỉ đồng cho một mùa V-League là không ít nhưng cũng chẳng nhiều. Điều quan trọng là thứ tiền ấy chắc chắn cũng chỉ chủ yếu là mua quân, sắm lực lượng nội lẫn ngoại để lột xác một đội Cần Thơ vốn từ hạng Nhất lên chuyên nghiệp cũng toàn mua quân, mượn tướng…

45 tỉ đồng cho một cuộc chơi, một mùa bóng là số tiền không nhiều cho một mùa nhưng nếu như đầu tư làm học viện bóng đá và làm trẻ thật tốt thì có thể nó sẽ trở thành thứ bóng đá bền vững có chiều sâu và có tính truyền thống.

Kiên Giang, An Giang là những người hàng xóm của Cần Thơ, là tấm gương nhãn tiền cho việc thích chơi V-League nhưng chẳng có nội lực, chẳng có nền móng. Lên một vài mùa quằn quại, cãi vã, tố nhau, nợ tiền nhau rồi lại xuống hạng và giải tán.

Hy vọng Cần Thơ biết dùng tiền và không đi vào vết xe đổ như những người anh em láng giềng.

TẤN PHƯỚC