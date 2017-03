5 khác biệt giữa Jose và Josep

Họ luôn như nước với lửa...

Jose Mourinho và Josep Guardiola lại chuẩn bị so tài. Và chúng ta lại được dịp so sánh 2 HLV kỳ tài của bóng đá thế giới, nhưng khắc nhau như nước với lửa.



1. Gia đình vs quốc tế

Sự khác biệt lớn nhất giữa Mourinho và Guardiola là cách mà họ dẫn dắt đội bóng. Có người từng ví: “Mourinho giống như tay buôn xuyên quốc gia, lạnh lùng và sắt đá. Còn Guardiola làm việc như một doanh nhân gia đình, thân thiện và gần gũi”.



2. Thực dụng vs sáng tạo

HLV người Bồ đặt sự thực dụng lên trên hết. Phong cách làm việc của ông tỷ mỉ và khoa học. Ông coi chủ thể đội bóng là sức mạnh tập thể. Guardiola tôn thờ chủ nghĩa sáng tạo, không đi theo khuôn mẫu cụ thể. Guardiola coi chủ thể đội bóng là từng cá nhân cầu thủ.



3. Lý trí vs con tim

Họ đều là những nhà cầm quân tài ba. Nhưng cách cầm quân thì khác nhau. Mourinho dùng sức mạnh, bàn tay sắt để “cai trị” cầu thủ. Còn Guardiola dạy bảo cầu thủ như kiểu người cha hiền từ.



4. Lý thuyết vs thực tiễn

Mourinho và Guardiola đều là HLV siêu việt. Nhưng thực ra, Mourinho gần như là người ngoại đạo trong bóng đá. Ông chỉ có đôi chút kinh nghiệm quần đùi áo số. Mourinho gặt hái vinh quang phần lớn nhờ kiến thức bóng đá sách vở. Trong khi đó, nền tảng giúp HLV Guardiola thành công là kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao.



5. Tổng quản vs HLV

Mourinho giống như vị tổng quản đội bóng, chứ không phải HLV đơn thuần tại Real. Ông quyết định mọi công việc liên quan tới đội bóng, từ mua bán cầu thủ, cho tới quản lý, tổ chức đội bóng. Ngược lại, Guardiola là HLV thuần túy, chỉ tham gia vào công tác chuyên môn.