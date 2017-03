5 trận chung kết Champions League hay nhất trong lịch sử

Champions League (trước đây là cúp C1) đã có lịch sử 56 năm. Nhân sự kiện trận chung kết giữa Barca và MU của mùa giải 2010/2011 sắp diễn ra, xin “điểm danh” 5 trận chung kết C1/Champions League hay nhất trong lịch sử.



Real Madrid vs Frankfurt, 1960

Cho đến nay, đó vẫn là trận chung kết nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử. 135000 khán giả trên sân Hampden Park ở Glasgow đã được chứng kiến Real Madrid quật đổ Frankfurt với tỷ số 7-3. Kress có bàn thắng mở tỷ số, Stein lập một cú đúp nhưng Frankfurt không thể ngăn được Real Madrid lần thứ 5 liên tiếp đăng quang. Chiều ngày 18/5 lịch sử đó đã vinh danh Puskás với 4 bàn thắng và cả hat trick của Di Stéfano. Real Madrid ở thời điểm đó không có đối thủ ở châu Âu.

Di Stéfano lập hat trick giúp Real thắng Franfurt 7-3

FC Porto vs Bayern Munich, 1987

Trước khi trận chung kết diễn ra, Bayern Munich được đánh giá cao hơn rất nhiều. Hùm xám khi ấy đang thăng hoa với chiến tích loại gã khổng lồ Real Madrid ở Bán kết. Họ cũng là quyền lực của bóng đá châu Âu với 3 danh hiệu vô địch C1 liên tiếp (từ 1974 đến 1976). Bước vào trận đấu, Bayern Munich chơi áp đảo và Kogl đã mở tỷ số cho nhà vô địch Đức ở phút 24. Trong hiệp 2, Bayern Munich bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn và họ đã phải trả giá vì sự lãng phí đó. Chỉ trong vòng 2 phút (từ 77 đến 79), FC Porto lật ngược thế cờ bằng các bàn thắng của Madjer và Juary. CLB của Bồ Đào Nha lần đầu tiên đăng quang trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Vượt qua Bayern Munich trong trận chung kết năm 1987, FC Porto lần đầu tiên đăng quang ở cúp C1

Manchester United vs Bayern Munich, 1999

12 năm sau, Bayern Munich lặp lại sai lầm, nhưng đối thủ của họ lần này là Manchester United. Dường như đó là định mệnh bởi đúng...một giáp sau trận thua tủi hổ trước FC Porto, Bayer Munich lại nếm trái đắng trước MU. Năm Mèo theo quan niệm của người Á Đông (1987, 1999) có vẻ như không mang lại sự may mắn cho Hùm xám. Bayern Munich có bàn thắng mở tỷ số do công của Basler ở phút thứ 6, chơi hay hơn hẳn đối thủ trong cả 90 phút trên sân nhưng thời gian đá bù giờ là của MU. Hai bàn thắng của các tiền đạo dự bị Sheringham và Solskjær đã giúp Quỷ đỏ thắng 2-1 và cho đến nay, đó vẫn là trận chung kết kịch tính nhất.

Manchester United vs. Bayer Munich, 1999, trận chung kết kịch tính nhất

Real Madrid vs Bayer Leverkusen, 2002

Real Madrid được đánh giá cao hơn Bayer Leverkusen rất nhiều nhưng trận chung kết vẫn diễn ra cực kỳ căng thẳng và có chất lượng chuyên môn cao. Raul mở tỷ số cho Real Madrid ở phút thứ 8 nhưng chỉ 6 phút sau, Bayer Leverkusen có bàn thắng gỡ hòa 1-1 do công của Lucio. Phải đến phút cuối cùng của hiệp 1, tuyệt phẩm của Zidane mới giúp CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đăng quang ở đấu trường danh giá này.

Trận chung kết Real Madrid vs. Bayer Leverkusen, 2002

Liverpool vs AC Milan, 2005

Cuộc so tài Manchester United - Bayer Munich năm 1999 là trận chung kết kịch tính nhất nhưng trận chung kết giàu cảm xúc nhất phải là cuộc so tài Liverpool - AC Milan năm 2005. Hiệp 1 là của Milan khi họ dẫn trước đối thủ 3 bàn nhờ công của Paolo Maldini (Phút thứ 1), và Hernán Crespo (38 và 43). Nhưng sang hiệp 2, Liverpool chỉ cần mất có 6 phút để quân bình tỷ số nhờ những pha lập công của Steven Gerrard (54), Vladimir Smicer (56), Xabi Alonso (60). Trong loạt đá luân lưu 11 mét, sự xuất sắc của thủ thành Jerzy Dudek đã giúp đội bóng nước Anh thắng với tỷ số 3-2 và lần thứ 5 đăng quang ở sân chơi danh giá này.

Bị dẫn trước 3 bàn trong hiệp 1, Liverpool vẫn vượt qua AC Milan để xưng Vương

(Theo Bongdaplus)