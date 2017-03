5 vụ rắc rối với trọng tài đáng nhớ nhất của Ferguson

20/10/2003 - Sir Alex bị cấm chỉ đạo 2 trận và phạt 10.000 bảng Anh vì hành vi không đúng mực trong trận gặp Newcastle ở giải ngoại hạng Anh cách đó...2 tháng. FA có bằng chứng và kết luật "Máy sấy tóc" đã có những hành động và lời lẽ xúc phạm trọng tài thứ 4 Jeff Winter.







14/12/2007 - Sir Alex bị tước quyền chỉ đạo hai trận và phải nộp 5.000 bảng sau khi ông phản ứng quyết liệt với trọng tài Mark Clattenburg.





Trong trận đấu M.U thua Bolton 0-1, Fergie không hài lòng với cách mà trọng tài đã điều khiển trận đấu, đặc biệt là khi Kevin Davies của Bolton liên tục có những pha vào bóng ác ý với Evra.

Trọng tài Martin Atkinson mang tới cho Sir Alex án phạt nặng nhất trong sự nghiệp của ông

18/11/2008 - FA quyết định phạt HLV Sir Alex của M.U 10.000 bảng, đồng thời bị cấm chỉ đạo 2 trận.



Sir Alex bị phạt là do đã lên tiếng chỉ trích Mike Dean, trọng tài bắt chính trận M.U - Hull City ở vòng 11 Premier League. Theo HLV Alex Ferguson, trọng tài Mike Dean lẽ ra phải truất quyền thi đấu của Andy Turner, bởi hậu vệ CLB Hull City đã phạm lỗi thô bạo với Michael Carrick.



13/11/2009 – Với những bình luận gay gắt nhắm vào trọng tài Alan Wiley, Sir Alex bị FA phạt cấm chỉ đạo 2 trận và phải nộp phạt 20.000 bảng.



Nguyên do của án phạt này là ở trận M.U bị Sunderland cầm hòa 2-2 (ngày 3/10), nhằm bảo vệ học trò trước màn trình diễn kém cỏi, Sir Alex khẳng định trọng tài Wiley không đủ thể lực để theo sát các diễn biến của trận đấu và nên sớm có kế hoạch về hưu.



16/3/2011 – Sir Alex bị FA phạt cấm chỉ đạo 5 trận và phải nộp phạt khoản tiền 30.000 bảng. Nguyên do của án phạt trên là chiến lược gia người Scotland đã tỏ ra vô cùng bức xúc với cách điều khiển trận đấu của trọng tài Martin Atkinson khi cho rằng “vị vua áo đen” đã xử thiên vị Chelsea ở trận đấu Chelsea thắng M.U 2-1 ở Stamford Bridge.

