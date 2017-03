7 mục tiêu chuyển nhượng mùa Hè của Man Utd

Eden Hazard (Lille) HLV Sir Alex vẫn đang tiếp tục quá trình trẻ hóa đội hình và xây dựng một đội bóng cho 3-5 năm tới. Theo đó, Eden Hazard có đủ những phẩm chất về kỹ thuật, tốc độ, nhãn quan chiến thuật, thể hình… để thay thế Ryan Giggs, cũng như bổ sung cho Ashley Young bên hành lang trái. Sự đa năng của tiền vệ người Bỉ là yếu tố quan trọng, thuyết phục Ông già gân quyết định cạnh tranh với gã nhà giàu cùng thành phố Manchester. Luka Modric (Tottenham) Từ mùa giải trước, Man Utd đã khẳng định họ muốn có sự phục vụ của Luka Modric. Tuy nhiên việc Tottenham đòi giá quá cao và cũng chẳng muốn bán khiến HLV Alex Ferguson phải từ bỏ tham vọng chiêu mộ tiền vệ người Croatia. Dẫu vậy, vào mùa Hè tới, không ngoại trừ khả năng nhạc trưởng Spurs sẽ tới Old Trafford khi BLĐ Quỷ đỏ đã dự định để Dimitar Berbatov trở lại White Hart Lane trong thương vụ ngược chiều. Nicolas Gaitan (Benfica) Man Utd từng tiếp cận Nicolas Gaitan từ khi cầu thủ này còn khoác áo Boca Juniors trước khi gia nhập Benfica vào mùa Hè 2010. Ở mùa bóng này, hẳn BLĐ Man United phải rất nuối tiếc khi chứng kiến tiền vệ sinh năm 1988 này thi đấu cực kỳ ấn tượng trong màu áo Benfica. “Siêu cò” Jorge Mendes chính là người làm mối cho Man Utd trong thương vụ này. Khả năng Gaitan chia tay đất Bồ và gia nhập Old Trafford vào mùa Hè tới là rất lớn. Gerard Pique (Barca) Không thực sự nổi bật tại Old Trafford nhưng khi chuyển sang khoác áo Barca, Gerard Pique đã dần trở thành một trong những trung vệ đẳng cấp của bóng đá châu Âu. Qua 2 lần chạm trán Barca tại 2 trận chung kết Champions League, HLV Alex Ferguson không khỏi tiếc nuối khi để tuột mất tài năng này với mức giá chỉ 4 triệu bảng. Bởi vậy, báo chí Anh đã loan tin đồn cho rằng BLĐ Man Utd đang liên hệ đưa Pique trở lại Old Trafford trong mùa Hè tới. Đây có thể sẽ là phương án mà Ông già gân tính tới sau thế hệ Vidic – Ferdinand. Shinjj Kagawa (Dortmund) Ở tuổi 23, Shinji Kagawa đã bộc lộ phẩm chất của một ngôi sao lớn. Kể từ đầu mùa giải, anh đã đóng góp 16 bàn thắng và 10 đường kiến tạo, giúp Dortmund có cơ hội giành cú đúp danh hiệu mùa này của bóng đá Đức. Hiện tại, bản hợp đồng của Kagawa sẽ hết hạn với Dormund vào mùa Hè 2013. Bởi vậy, nếu không thể "trói buộc" ngôi sao người Nhật, Nhà ĐKVĐ Bundesliga sẽ buộc phải bán anh trong mùa Hè tới. Đó là cơ hội quá tốt để HLV Alex Ferguson tiếp cận mục tiêu này. Nếu thành công, đây sẽ là tuyển thủ Nhật đầu tiên có cơ hội khoác lên mình chiếc áo đỏ của đội bóng thành phố Manchester. Gylfi Sigurdsson (Hoffenheim) Chuyển đến Swansea vào tháng Giêng vừa qua theo bản hợp đồng cho mượn từ Hoffenheim, Sigurdsson nhanh chóng chứng tỏ được tài năng của mình. Thi đấu ở vị trí hộ công, anh đã có màn trình diễn xuất sắc khi ghi đến 7 bàn trong 16 trận đấu, trong đó có 2 cú đúp vào lưới Fulham và Wigan. Những phẩm chất như kỹ thuật, sự dẻo dai, tinh tế, nhãn quan tốt và đặc biệt là vũ khí sút xa sở trường giúp Sigurdsson nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các ông lớn, và điển hình là Man Utd. Tiền vệ 22 tuổi này vẫn thuộc biên chế Hoffenheim và họ sẵn sàng bán anh với giá chỉ 6 triệu euro Kevin Strootman (PSV Eindhoven) Kevin Strootman năm nay 22 tuổi và hiện đang khoác áo PSV Eindhoven. Lối chơi của tiền vệ này đã được báo chí Hà Lan so sánh với huyền thoại một thời của sân Old Trafford, Roy Keane. Không chỉ là trụ cột của PSV Eindhoven, Kevin Strootman cũng đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở VCK Euro 2012 Hè tới trong màu áo tuyển Hà Lan. Chính bởi sự xuất sắc của Strootman mà HLV Alex Ferguson đã dự định chi ngân sách 15 triệu bảng hòng có được chữ kí của ngôi sao trẻ xứ hoa Tulip. Theo Hải Nam (Bongdaso)