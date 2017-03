7 ngôi sao từng hối tiếc vì quyết định chia tay Man Utd

1. Andy Cole (tới Blackburn - 2001)

Do không thể cạnh tranh vị trí chính thức với Ruud van Nistelrooy, Andy Cole đã quyết định rời Old Trafford vào năm 2001. Tuy nhiên, khi chuyển sang khoác áo Blackburn Rovers, chân sút người Anh lại luôn mang trong mình cảm giác nuối tiếc “Tôi rất tiếc vì đã ra đi. Nếu không vì quá bướng bỉnh, tôi đã ở lại. Tôi không được ra sân thường xuyên nhưng việc ra đi là quyết định sai lầm. Lúc ấy, tôi vừa kí bản HĐ mới và có mối quan hệ rất tốt với HLV. Đáng ra tôi phải ở lại Old Trafford”.

Những cầu thủ từng nuối tiếc vì quyết định rời Man Utd (theo Guardian)

2. Gabriel Heinze (tới Real Madrid - 2007)

Sự có mặt của Patrice Evra khiến Gabriel Heinze không còn cơ hội ra sân thường xuyên ở Old Trafford. Ngay sau khi kết thúc mùa giải 2006-07, hậu vệ người Argentina nằng nặc đòi chuyển sang Liverpool nhưng đã bị HLV Sir Alex từ chối.

Nhưng cuối cùng, vào mùa Hè năm đó, Heinze vẫn được phép rời Old Trafford nhưng điểm đến của anh lại là Real Madrid. Ở Bernabeu, hậu vệ người Argentina chỉ tồn tại được 2 mùa giải trước khi bị đẩy tới Marseille. Cho đến bây giờ, khi nhắc lại, Heinze vẫn không khỏi nuối tiếc vì quyết định của mình “Tôi không có nhiều điều nuối tiếc về sự nghiệp bóng đá của mình nhưng tôi lại tiếc vì quyết định rời Man Utd. Tôi đã quá bốc đồng!”.

3. Henrik Larsson (về Helsingborg - 2007)

Vào tháng 1/2007, Man Utd quyết định mượn tiền đạo Henrik Larsson với bản hợp đồng ngắn hạn. Mặc dù chỉ có 2 tháng ở Old Trafford nhưng chân sút người Thụy Điển đã gây ấn tượng mạnh với HLV Sir Alex. M.U lập tức đề nghị gia hạn HĐ mượn Larsson nhưng tiền đạo này đã từ chối.

Và đó là quyết định khiến Larsson hối tiếc nhất trong sự nghiệp thi đấu “Nếu có điều gì đó nuối tiếc trong sự nghiệp thi đấu, đó là việc tôi trở về Thụy Điển khi HLV Sir Alex đã thuyết phục tôi ở lại Man Utd. Đáng ra, tôi nên ở lại đây lâu hơn”.

4. David Beckham (tới Real Madrid - 2003)

Sự cố “chiếc giày bay” với HLV Sir Alex là một trong những nguyên nhân khiến David Beckham không muốn tiếp tục gắn bó với Man Utd. Vào mùa Hè năm 2003, anh gia nhập dải ngân hà Real Madrid với bản hợp đồng trị giá 35 triệu euro.

Tại Real, dù vẫn thể hiện được tài năng nhưng Becks không còn giữ được vị thế trong đội hình quá nhiều ngôi sao. Sau 4 năm khoác áo Kền kền, tiền vệ kì cựu người Anh đã phải “cuốn gói” sang LA Galaxy. Khi tâm sự về cuộc đời và sự nghiệp thi đấu, Becks đã rất nhiều lần bày tỏ sự nuối tiếc vì không thể gắn bó với Man Utd lâu hơn.

5. Roy Keane (tới Celtic - 2005)

Do chỉ trích những ngôi sao trẻ của Man Utd, Roy Keane đã có mối quan hệ bất đồng với Sir Alex hồi năm 2005. Vào tháng 11 năm đó, cựu thủ quân Quỷ đỏ bất ngờ chia tay Old Trafford và trở lại khoác áo Celtic gần 1 năm sau đó.

Sự ra đi bất ngờ của Roy Keane đã để lại khoảng trống lớn ở Old Trafford. Và quyết định này cũng từng kiến huyền thoại người CH Ai Len phải dằn vặt.

“Ngày tôi rời Man Utd, đáng ra tôi nên giã từ sự nghiệp. Tôi đã hết tình yêu với trái bóng vào sáng thứ Sáu, ngày tôi ra đi. Tôi rời Old Trafford và nghĩ rằng bóng đá là trận chiến tàn khốc. Bây giờ, ngồi nhìn lại, tôi thấy nuối tiếc. Đáng ra mình không nên nói vậy”, Roy Keane tâm sự.

6. Nicky Butt (tới Newcastle - 2004)

Nicky Butt là 1 trong những cầu thủ nằm trong thế hệ vàng đã từng đưa Man Utd tới cú ăn 3 lịch sử năm 1999. Ở VCK World Cup 2002, tiền vệ này được bình chọn là Cầu thủ Anh xuất sắc nhất. Nhưng vào tháng 1/2004, Butt lại quyết định chia tay Man Utd trước sự bất ngờ của những ngôi sao cùng trang lứa như Gary Neville, Phil Neville,…

Kể từ đó, sự nghiệp của Nicky Butt dần đi xuống. Anh từng có thời gian bị đẩy tới Birmingham theo dạng cho mượn. Còn hiện tại, cựu ngôi sao Quỷ đỏ đang phải chinh chiến ở một đội bóng của Hong Kong có tên South China.

7. Dwight Yorke (tới Blackburn - 2002)

Do mất vị trí chính thức, Dwight Yorke cũng đánh tiếng rời Man Utd vào năm 2002. Anh chuyển sang khoác áo Blackburn Rovers với bản hợp đồng trị giá 2 triệu bảng và có cơ hội tái hợp cùng Andy Cole.

Nhưng tại Ewood Park, chân sút người Trinidad & Tobago sớm nảy sinh mâu thuẫn với HLV Graeme Souness. Hệ quả, anh bị đẩy tới Birmingham chỉ sau hơn 2 mùa giải. Như thừa nhận của Yorke, sai lầm lớn nhất của anh là rời Man Utd quá sớm.

Theo Hải Nam (Bongdaso)