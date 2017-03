8 ngôi sao xẹt của bóng đá thế giới thập niên qua

Sau khi phá kỷ lục của đàn anh bằng 150 bàn thắng trong 7 mùa khoác áo các đội trẻ Real Madrid, Javier Portillo được đôn lên đội một hè 2002 và ở tuổi 20, anh từng được ca tụng như một Raul Gonzalez mới. Hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của Portillo khi ấy được ký đến tận năm 2007 với điều khoản giải phóng lên tới 35 triệu euro. Nhưng sức ép cạnh tranh giữa một rừng sao tấn công của Real Madrid thuở ấy đã làm tài năng trẻ này thui chột. Anh lần lượt phiêu bạt sang Fiorentina, Club Brugge, Gimnàstic de Tarragona, Osasuna và hiện giờ là đội hạng nhì Hercules. Ảnh: Deportes.

Chỉ trong vòng ít tháng ngắn ngủi, Marat Izmailov (trái) đã thẳng tiến từ đội dự bị của Lokomotiv Moscow vào ĐTQG Nga và được xem như tài năng sáng giá nhất của bóng đá Nga năm 2001. Anh tỏa sáng rực rỡ giúp đội bóng ngành đường sắt vô địch giải Ngoại hạng Nga năm 2002 và có một suất chính thức trên hàng công đội tuyển dự World Cup 2002.

Chấn thương triền miên sau đó khiến tiền đạo có kỹ thuật và bản năng săn bàn tuyệt vời này đánh mất tự tin và cả suất đá chính từ năm 2005. Đến giờ, Izmailov chỉ là một dự bị bậc trung ở Sporting Lisbon và kém xa vị thế ngôi sao của Andrei Arshavin, người bạn đồng lứa. Ảnh: AP.

"Thần đồng số một", "Pele mới"... là hai trong vô số mỹ từ từng được dùng để nói về Freddy Adu (áo đỏ), tài năng bóng đá Mỹ gốc Ghana. Một loạt ông lớn ở Serie A đã rình rập trước cửa sân tập chỉ để câu kéo Adu từ khi anh mới 12 tuổi. Năm 2004, ở tuổi 14, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử hơn 100 năm thể thao Mỹ ký hợp đồng chuyên nghiệp cho DC United và chỉ mất thêm một năm nữa để ghi bàn đầu tiên tại giải MLS. Nhưng cũng chính vì nổi tiếng sớm và được ca tụng quá mức khi gia nhập Benfica năm 2007, sự nghiệp của Adu xuống dốc không phanh. Anh lần lượt được đem cho mượn ở Monaco rồi Belenenses, đội đang đội sổ ở giải vô địch Bồ Đào Nha. Ở tuổi 20, Adu dường như đã mất hết những phẩm chất "thần đồng" trước kia. Ảnh: Reuters. Ở tuổi 19, Fabian Carini (áo sáng) đã bắt chính trong tuyển Uruguay vào đến chung kết Copa America 1999. Một loạt màn trình diễn ấn tượng ở giải đấu ấy, đặc biệt là những pha cản phá penalty xuất thần trước Paraguay và Chile, khiến anh được xem như thủ môn triển vọng nhất của bóng đá thế giới. Juventus nhanh tay và hỷ hả hơn cả khi giành được Carini ngay trước mũi nhiều đại gia khác. Nhưng đời không như là mơ, sau hai năm làm dự bị cho Van der Sar rồi Buffon, Carini được Juventus đẩy sang Standard Liege dưới dạng cho mượn. 2 năm thành công cùng CLB Bỉ giúp anh được Inter tậu về năm 2004 nhưng chỉ để làm dự bị và không ra sân lấy một lần suốt 3 năm. Sau khi lang bạt qua Cagliari rồi Real Murcia, giờ đây, ở tuổi 30, Carini đang an phận ở CLB Brazil, Atletico Mineiro và có lẽ chẳng còn hy vọng trở lại châu Âu. Ảnh: Reuters. Không phải Totti, hay Del Piero, Stefano Fiore (áo xanh) mới được xem là khám phá lớn nhất của bóng đá Italy những năm cuối 1990 đầu 2000. Nhãn quan chiến thuật sắc sảo, khả năng làm chủ trung tuyến và những đường chuyền dọn cỗ ngon lành thể hiện trong màu áo Udinese giúp anh thẳng tiến vào tuyển Italy của Dino Zoff dự Euro 2000. Tại giải đấu ấy, Zoff phải đẩy Totti lên cao hơn, gạt Del Piero trên băng ghế dự bị để lấy chỗ cho Fiore và ông đã được đền đáp xứng đáng khi tiền vệ này chói sáng giúp Italy thẳng tiến vào trận chung kết. Tuy nhiên, bản hợp đồng trị giá 20 triệu euro đưa Fiore sang Lazio hè năm ấy đã mở ra một quá trình xuống dốc của tài năng này. Anh không bao giờ lấy lại được hình ảnh bùng nổ trước đó cả ở cấp CLB (Lazio, Valencia, Fiorentina rồi Livorno) lẫn tuyển Italy. Giờ đây ở tuổi 34, Fiore chỉ thi đấu ở đội hạng ba Cosenza và vẫn băn khoăn với câu hỏi điều gì khiến anh không thể vươn lên hàng ngũ các siêu sao hàng đầu. Ảnh: Jamd. Francisco Pavon (áo sẫm) chính là một phần trong chính sách nổi tiếng "Zidanes y Pavones" - kết hợp việc tuyển mộ những ngôi sao hàng đầu thế giới với các tài năng trẻ do CLB tự đào tạo - ở Real Madrid những năm đầu 2000. Lúc mới được đôn lên đội một năm 2001, Pavon được xem như một Fernaldo Hierro mới nhờ lối chơi điềm tĩnh, chắc chắn ở vị trí trung vệ. Nhưng những sai lầm liên tiếp sau đó khiến Pavon mất dần cả chỗ đứng trong đội hình chính lẫn niềm tin. Vụ chuyển nhượng sang Real Zaragoza năm 2007 cũng không giúp Pavon vực dậy sự nghiệp đang đà xuống dốc bởi trong môi trường ít cạnh tranh và áp lực như thế, anh cũng chẳng kiếm nổi suất đá chính. Ảnh: RMCF.



El Hadji Diouf chính là ngôi sao sáng nhất, nguồn cảm hứng dạt dào giúp tuyển Senegal làm nên bất ngờ ở World Cup 2002 - trở thành đội châu Phi đầu tiên vào đến tứ kết giải đấu số một hành tinh. Trong màu áo CLB Lens (Pháp), tiền đạo này cũng làm tất cả bị mê hoặc bởi tốc độ, kỹ thuật, tài săn bàn và lối chơi không khoan nhượng. Đó là lý do khiến Liverpool phải chi những 10 triệu bảng để tậu anh về trong hè 2002. Nhưng mọi việc đen tối với Diouf cũng bắt đầu từ đây. Anh chỉ ghi được 3 bàn trong mùa đầu tiên và tịt ngòi suốt mùa giải tiếp theo rồi bị tân HLV Benitez đẩy khỏi sân Anfield hè 2005. Diouf lần lượt thử sức với Bolton, Sunderland và giờ là Blackburn, nhưng không nơi nào giúp anh lấy lại dù chỉ là một phần hình ảnh hào hùng thuở trước. Ảnh: Sun. Nói về Gaizka Mendieta đầu thế kỷ 21, giới bóng đá đơn giản nói về một cầu thủ không thể ngăn chặn. Được Claudio Ranieri tái khám phá ở vị trí tiền vệ trung tâm, cầu thủ xuất thân từ vị trí hậu vệ trái này đã tỏa sáng rực rỡ khi cùng Valencia của HLV Hector Cuper hai năm liền vào chung kết Champions League. Ấn tượng trước khả năng cầm trịch và kiến tạo lối chơi của Mandieta, Lazio nhanh tay chi 48 triệu euro để rước anh về ngay trước mũi Real Madrid và Barca. Nhưng môi trường khác biệt và chấn thương khiến Mandieta tàn lụi dần và mất chỗ đứng trong ĐTQG Tây Ban Nha từ năm 2002. Anh cũng gây thất vọng khi gia nhập Barca dưới dạng cầu thủ cho mượn mùa 2002-2003 và bị đẩy sang Middlesbrough hè 2003. Tại đây, Mandieta lúc tỏ lúc mờ và bị gán cái mác "cầu thủ có đôi chân pha lê" vì chấn thương triền miên. Hè 2008, anh giải nghệ trong lặng lẽ. Ảnh: SSLazio.

Theo Minh Kha (VNE)

Minh Kha