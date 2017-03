8 vòng, 2 đại chiến & cú bứt tốc thần kỳ của M.U

Van Persie và Rooney đã giúp M.U có cú tăng tốc thần kỳ

Khi nói tới chức vô địch Premier League mùa giải 2008/09, người ta sẽ nhắc tới… Liverpool nhiều hơn. Bởi năm đó, đội bóng của HLV Benitez vô địch trong những cuộc nội chiến Big Four, thể hiện đẳng cấp vượt trội trong các trận đấu lớn. Nhưng rồi The Kop không thể giành điểm tối đa trước các đội bóng nhỏ, trong khi M.U, dù thua Liverpool, lại nhẫn nại làm được điều đó, và vô địch.



Nhưng nếu chức vô địch Premier League mùa này về Old Trafford, người ta sẽ chỉ nhắc tới M.U. Họ không phải chờ các đối thủ tự sa sút, mà trực tiếp đem thất bại đến cho những kẻ cạnh tranh.



8 vòng đấu kể từ ngày 28/10, khi M.U hạ Chelsea 3-2 tại Stamford Bridge (vòng 9), là một cuộc chinh phục kinh điển. Trong vòng một tháng rưỡi, họ hạ 3 đối thủ lớn là Chelsea, Arsenal và Man City, tạo ra 2 bước ngoặt quan trọng.

Chiến thắng trước Chelsea đã vùi đội bóng này xuống sâu thêm hố đen khủng hoảng, khi Roberto Di Matteo bị sa thải và phong độ The Blues tuột dốc. Chiến thắng trước Man City (3-2) cuối tuần qua nâng khoảng cách giữa họ và đội thứ nhì lên 6 điểm, đồng thời giáng một đòn mạnh vào tâm lý của cả quân lẫn tướng tại Etihad. Đó không chỉ là những chiến thắng mang ý nghĩa về điểm số, mà còn giống như một bản tuyên ngôn. Nó khiến đối phương trở nên hoang mang và có thể tiếp tục thất bại, như cách Chelsea đang trải qua.



Điều đáng nói nhất là những bước ngoặt được tạo ra bởi M.U không giống nhau. Nếu chiến thắng trước Chelsea đến từ “siêu dự bị” Chicharito, thì chiến thắng trước Man City lại là công trạng của Wayne Rooney, một người từng bị chỉ trích về việc mất phong độ. Giữa 2 chiến công lớn ấy, là những trận thắng đều đặn, với Van Persie là nhân vật chính. Quân mỏng, nhưng HLV Ferguson vẫn biết cách phát huy tối đa hiệu quả của những gì mình đang có.



Để tạo ra cuộc nước rút ấy, Ferguson đã làm rất nhiều động tác của một bậc thầy. Sân tập Carrington đã được đóng cửa và chỉ cho báo chí tiếp xúc hạn chế từ khá lâu. Những thông tin rối rắm về chấn thương của Nani, Valencia và Cleverley được chính Sir Alex tung ra. Những sơ đồ chiến thuật được thay đổi nhiều lần. Và tất nhiên, là cả những màn tâm lý chiến được ông thầy người Scotland khơi mào.



HLV Roberto Mancini vẫn tuyên bố Man City mạnh hơn Man United. Quỷ đỏ đã thua 3 trận ở mùa này. Nhưng chính điều đó khiến cho M.U có dáng dấp của một nhà chinh phục hơn Man City. Họ có bản lĩnh đứng dậy sau khi vấp ngã. Chẳng ai nói rằng M.U toàn bích: đội bóng của Sir Alex thường xuyên để thủng lưới trước. Nhưng M.U có tinh thần của một nhà vô địch, thứ Man City không có.

Theo Hải Phong (Bongdaplus)