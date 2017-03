Aaron Ramsey bị tấn công: Suýt chút nữa thì nát mặt

Khi cùng cậu bạn thân Rhys Hutcherson bước chân vào quán bar Tiger Tiger tại trung tâm thành phố Cardiff để tận hưởng một buổi tối thư giãn, có lẽ Aaron Ramsey sẽ chẳng thể nào ngờ được những giây phút kinh hoàng sẽ ổ ập lên đầu mình và người bạn trong đúng ngày lễ Halloween.

Theo lời kể của những nhân chứng có mặt tại quán bar Tiger Tiger tối hôm đó, khi đang nhâm nhi tán gẫu cùng Hutcherson, thì một đám CĐV dữ dằn của CLB Cardiff City bất chợt nhận ra sự có mặt của Ramsey. Ngay lập tức, nhóm fan hâm mộ đang sẵn hơi men này vây lấy tiền vệ trẻ của The Gunners và buông ra những lời lẽ miệt thị đầy khó nghe. Trong lòng họ, sự thù hận vẫn còn chất chứa sau khi Aaron Ramsey rời Cardiff City để chuyển tới đầu quân cho Pháo thủ thành London hồi năm 2008.

Một nhân chứng tiết lộ với Spoiler: “Trước sự kích động của những gã CĐV kia, Ramsey cố gắng giữ bình tĩnh và im lặng nhưng họ đâu có dễ dàng để cho anh ta yên. Một vài người còn gọi Aaron là Judas - kẻ phản bội”.

Không muốn đôi co với nhóm CĐV lạ mặt, đôi bạn Ramsey và Hutcherson đã chọn cách rời khỏi quán bar. Nhưng với sự phấn kích có từ hơi men cộng thêm lòng thù hận tích tụ đã lâu, những gã đàn ông hung dữ phừng phừng đuổi theo Ramsey và bất ngờ rút dao nhằm vào tiền vệ trẻ của The Gunners. Cũng còn may cho ngôi sao trẻ người xứ Wales khi người bạn thân thiết Rhys Hutcherson đã liều mình che chắn và lĩnh trọn những nhát dao của gã CĐV hung bạo.

Nếu không có Hutcherson, thì Aaron Ramsey mới chính là người phải mang khuôn mặt đầy thương tích này

Ngay sau đó, Hutcherson đã được đưa tới bệnh viện với gương mặt đẫm máu. Tại đây, anh đã phải khâu tới 45 mũi trên mặt. Rhys Hutcherson và gã đàn ông gây thương tích cho anh đã được triệu tập thẩm vấn. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tiến hành điều tra thêm trước khi đưa ra lời kết án cuối cùng. Có lẽ sau cú shock kinh hoàng này, Aaron Ramsey sẽ cần phải thận trọng hơn rất nhiều khi xuất hiện tại Cardiff bởi các CĐV của CLB cũ có vẻ vẫn chưa thể tha thứ cho anh.

Theo Trang Trần (Bongdaso)