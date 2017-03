Abramovich hẹn Mourinho trên du thuyền siêu sang

Theo Anh Tuấn (VNN)



Chiếc du thuyền của Abramovich đang neo đậu trên bờ biển Địa Trung Hải và đây sẽ là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa ông chủ Chelsea và Mourinho sau 6 năm.Tỉ phú người Nga đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm một nhà cầm quân hàng đầu thay thế Rafael Benitez, nhất là sau khi Pep Guardiola và Jurgen Klopp lần lượt từ chối lời mời của The Blues.Manuel Pellegrini, Zola hay Diego Simeone cũng nằm trong tầm ngắm, nhưng họ chưa phải là sự lựa chọn tối ưu.Trong bối cảnh đó, Abramovich đã quay trở lại với phương án mời về Jose Mourinho, trước sức ép lớn của số đông fan The Blues.Mới đây, Mourinho thừa nhận ông sẽ rời Real sau thất bại tại bán kết Champions League. Dự kiến trong cuộc tiếp xúc sắp tới, Abramovich và Mourinho sẽ bàn chi tiết về bản hợp đồng và vạch ra kế hoạch cho tương lai The Blues.Ngày Abramovich sa thải Mourinho, mối quan hệ giữa hai người rạn nứt. Nhưng thời gian qua, mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn. Có thời điểm, chính ông chủ người Nga đã gọi điện xin Mourinho lời khuyên về chuyên môn.Tỉ phú Abramovich rất muốn đưa Falcao về Stamford Bridge. Đại diện chân sút người Colombia - Jorge Mendes cũng đang là đại diện cho Mourinho. Chính vì thế, thương vụ được dự báo sẽ trôi chảy.