Abramovich mang vệ sĩ Nga sang Chelsea

Chưa hết, ông chủ Chelsea tỏ ra mất niềm tin đối với đội ngũ nhân sự khi tuyển người để rồi lại mang phải tiếng “nuôi ong tay áo”. Thế nên Abramovich quyết định sẽ tuyển chọn lực lượng an ninh đáng tin cậy từ tận nước Nga đưa sang Anh phục vụ. Những nhân viên người Nga mới này chỉ chịu sự điều hành trực tiếp từ ông chủ chứ không phải nghe lời bất cứ ai.

Hay đâu, do mất niềm tin nên tốp 50 cựu binh sĩ đặc nhiệm Anh mà tỷ phú người Nga thuê trước đó để bảo vệ an ninh cho chiếc du thuyền Pelorus sang trọng cũng được ông thay thế bằng người Nga. Tất nhiên, quyết định này sẽ ngốn của Abramovich thêm không ít tiền và quỹ chi cho an ninh sẽ phình to lên nhưng để đảm bảo an toàn, Roman không ngại bạo chi.



Theo thống kê mới nhất, tổng kinh phí mà ông chủ Chelsea chi trả cho lực lượng an ninh lên tới 4 triệu USD chưa kể đến những vệ sĩ được bổ sung thêm để bảo vệ các con ở trường học, nơi công cộng và người tình mỗi lần đi mua sắm.



Theo Khánh Đan (TT&VH)