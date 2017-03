AC Milan tổn thất nặng nề sau trận thua Barcelona

Như đã biết, trong trận đấu với Barcelona vừa qua, “lão tướng” Nesta đã không thể tiếp tục thi đấu và phải nhường chỗ cho Bonera ở phút 66. Theo những chẩn đoán của bác sĩ, trung vệ này đã gặp vấn đề ở bắp đùi.

Những chấn thương đến với Nesta với mật độ dày hơn

Với chấn thương này, nhiều khả năng Nesta sẽ phải rời xa sân cỏ trong vòng 1 tháng tới. Thông tin trên đã được công bố chính thức trên trang chủ của AC Milan ngày hôm qua. Đây được coi là tổn thất nặng nề với nhà ĐKVĐ Serie A.

Mặc dù tuổi cao nhưng với kinh nghiệm của mình, Nesta vẫn hợp cùng T.Silva trở thành “bức tường” vững chắc trước khung thành của thủ môn Abbiati. Ở mùa giải năm nay, lão tướng 35 tuổi này là một trong số những cầu thủ ra sân nhiều nhất cho Rossoneri (14/17 trận).

Được biết, đây là lần thứ 5 trong năm 2011, Nesta phải điều trị chấn thương (lần thứ 2 ở mùa giải năm nay). Thay thế cho Nesta trong thời gian tới nhiều khả năng là Mexes, cầu thủ được chiêu mộ từ AS Roma mùa Hè qua.

Đây là cơ hội để trung vệ người Pháp “ghi điểm” với HLV Allegri. Ở AC Milan, anh không có nhiều “đất” thể hiện do cặp trung vệ Nesta – T.Silva thi đấu quá xuất sắc. Tính tới thời điểm này, cựu cầu thủ của AS Roma mới ra sân đúng 2 trận cho nửa Đỏ thành Milan (tổng cộng 20 phút). Một con số quá ít ỏi so với tài năng của Mexes.

Theo H.Long (Dân trí)