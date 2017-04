AFC Cup: Than Quảng Ninh thua nhạt trên sân nhà

Dù được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình nhưng các học trò của HLV Phan Thanh Hùng chơi như mơ ngủ. Than Quảng Ninh, một đội bóng rất mạnh nơi đấu trường V- League nhưng hàng thủ mở tan hoang cho đối phương bắn phá.

Ngay đầu trận Home Utd. của Singapore có ngay hai bàn thắng.Tưởng chừng như bế tắc, nhưng cũng nhờ có hai bàn thắng có phần may mắn do hậu vệ đối phương đốt lưới ở phút 35 và pha đánh đầu đập đất của Văn Hiếu ở phút 44, mới giúp cho Than Quảng Ninh cân bằng thế trận 2-2 để bình tĩnh mà bước vào hiệp 2.



Cầu thủ Home Utd ăn mừng bàn thắng. LẢnh: Báo BĐ

Tuy nhiên khi hiệp 2 bắt đầu Than Quảng Ninh lại một lần nữa chủ quan dồn lên tấn công với mục tiêu buộc phải thắng, điều đó đã khiến họ hụt hơi mất thể lực để rồi phải nhận hàng loạt đòn ‘hồi mã thương’ của đối thủ.

Ba bàn thắng liên tiếp của Plazibat ở các phút 64, 69 và 86 đã chứng minh rõ rệt cho việc nôn nóng giành chiến thắng rồi để lộ ra nhiều khoảng trống cho đối thủ dễ dàng ghi bàn Than Quảng Ninh. Hai bàn thắng được đội chủ nhà ghi trong hiệp 2 ở phút 77 của Minh Tuấn và pha ghi bàn từ chấm đá phạt của Xuân Tú ở phút 92 cũng không thể giúp Than Quảng Ninh chia điểm.



Đội trưởng Vũ Minh Tuấn của Than Quảng Ninh

Việc để thua Home United với tỉ số 5-4 ngay tại sân Mỹ Đình cho thấy dường như đội bóng đất mỏ không máu với giải châu lục này, sau ba lượt trận Than Quảng Ninh chỉ có vỏn vẹn 1 điểm.

Lươt trận cuối cùng, Than Quảng Ninh sang Myanmar làm khách trước Yadanarbon vào ngày 2-5. Bảng H này chỉ có ba đội.